Von Rainer Stadler

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich in einer Schaltkonferenz am Mittwochnachmittag darauf verständigt, Corona-Tests für Reiserückkehrer einzurichten, die sich zuvor in so genannten Risikogebieten aufgehalten haben. Zu diesem Zweck sollen an den Flughäfen Testzentren geschaffen werden. Es gebe zwar noch keinen Beschluss, war aus mehreren Ministerien zu erfahren, aber man sei in guten Gesprächen. Es lägen mehrere Vorschläge auf dem Tisch, die in den Ländern noch abgesprochen werden so müssten. Die Gespräche würden am Freitag fortgesetzt, dann sei mit einer Einigung zu rechnen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor angeregt, dass sich Reisende an bayerischen Flughäfen nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland freiwillig und kostenlos testen lassen sollten. Diese Regelung, hieß es aus dem bayerischen Gesundheitsministerium, solle am kommenden Dienstag beschlossen werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte daraufhin angekündigt, auf seinen Flughäfen ebenfalls Testzentren für Reiserückkehrer aus Risikogebieten einrichten zu wollen.

Anlass für Diskussionen hatten Partys auf Mallorca gegeben, bei denen Urlauber weder Masken trugen noch Abstand hielten. Sorge bereiten den Politikern außerdem die Risikogebiete. Als solche hat das Robert-Koch-Institut derzeit 130 Staaten ausgewiesen. Für den Großteil Europas hingegen gelten Reisen als unbedenklich. Das gilt insbesondere für klassische Urlaubsländer der Deutschen wie Spanien und Italien.

Rückkehrer aus Risikogebieten sind nach bisher geltender Rechtslage angehalten, sich 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Dilek Kalayci (SPD), die im Berliner Senat das Gesundheitsressort leitet und derzeit der Gesundheitsministerkonferenz vorsitzt, hatte zu erkennen geben, dass sie die Auflagen nicht für ausreichend hält. Ihre Befürchtung sei, "dass sich die Rückkehrer nicht daran halten".

Auch Schleswig-Holstein hatte Bedenken gegen Auslandsreisen in Riskogebiete geäußert. Bildungsministerin Karin Prien warnte Lehrer, die in solche Regionen reisten. Wenn sie anschließend zwei Wochen in Quarantäne müssten und deshalb den Schulstart verpassten, werde dies als unberechtigtes Fernbleiben betrachtet. In der Folge würden auch Dienstbezüge einbehalten, tariflich Beschäftigten drohe zudem eine Abmahnung. Schüler und deren Eltern mahnte sie, mit Reisen in Risikogebiete unter Umständen eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, "die mit einer Geldbuße geahndet werden kann". Sollten nun, wie geplant, Tests an den Flughäfen eingeführt werden, wären reisefreudige Lehrer und Schüler noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.