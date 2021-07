Corona-Pandemie:Mehr Ansteckungen, weniger Intensivpatienten

Die Dynamik beim Anstieg der Corona-Zahlen nimmt immer weiter zu. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 546 neue Positiv-Tests. Das sind 222 mehr als am Montag vor einer Woche, als 324 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 10,3 von 10,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das Bundesland mit der höchsten Inzidenz ist derzeit Berlin mit 15,8. Der rheinland-pfälzische Landkreis Birkenfeld verzeichnet einen Wert von 65,5.

Allerdings entkoppelt sich die Entwicklung derzeit wohl auch wegen der höheren Impfquote gerade bei Älteren von der Zahl der Toten: Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Virus, teilte das RKI mit. Die Montagswerte sind meist weniger aussagekräftig als die an anderen Wochentagen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln und weniger getestet wird.

In Krankenhäusern sind derzeit 368 Corona-Intensivpatienten registriert, auch dieser Wert war in den vergangenen Tagen gefallen. Sowohl bei der Zahl der Intensivpatienten als auch bei der der Todesfälle gibt es aber einen Verzögerungseffekt, weil ein schwerwiegender Verlauf der Krankheit erst zwei bis vier Wochen später auftritt und damals die Infektionszahlen noch sehr niedrig waren.

Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionschef Erik Stohn sprach sich derweil dafür aus, dass Impfunwillige im Alter von über 18 Jahren Corona-Schnelltests künftig selbst zahlen. "Für all diejenigen, die kein Impfangebot wahrnehmen, aber mit einem Test zum Fußballspiel wollen, sollte nicht der Steuerzahler aufkommen müssen", sagte Stohn am Montag. "Das ist dann Privatvergnügen, muss nicht von der Allgemeinheit getragen werden." Wenn jeder Bürger bis zum Herbst die Möglichkeit zu einer Impfung gehabt habe, sollte es kostenlose Tests nur noch im Zusammenhang mit der Absicherung des Schul- und Kitabetriebs geben, meinte Stohn. Dies solle auch für Erwachsene gelten, für die aus medizinischen Gründen Corona-Impfungen nicht infrage kämen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hatte sich jüngst ebenso wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dafür ausgesprochen, Impfverweigerern ab dem Herbst keine kostenlosen Corona-Tests mehr anzubieten.