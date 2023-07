Wegen eines Verstoßes gegen die Strafprozessordnung hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag ein Urteil zu groß angelegtem Betrug mit falsch abgerechneten Corona-Tests aufgehoben. Das Landgericht Bochum hatte nicht über ein mitteilungspflichtiges Gespräch zwischen dem Vorsitzenden Richter und den Verteidigern in einer Sitzungspause in Bezug auf eine Verständigung informiert. Das Landgericht muss nun neu verhandeln. Anlass für die Entscheidung war laut BGH eine Verfahrensrüge des Angeklagten. (Az. 4 StR 493/22). Das Landgericht hatte einen Unternehmer 2022 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Den dem Bund entstandenen Schaden bezifferte das Gericht auf 24,5 Millionen Euro.