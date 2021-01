Nach zwei tagelangen illegalen Massenpartys an Silvester in Spanien und Frankreich drohen Gästen und Organisatoren harte Konsequenzen. In Frankreich wurden acht Menschen in Polizeigewahrsam genommen, teilte die Staatsanwaltschaft Rennes mit. Laut Innenminister Gérald Darmanin wurden mehr als 1600 gebührenpflichtige Verwarnungen erteilt. Beim bretonischen Rennes hatten sich etwa 2500 junge Leute zu einem Rave getroffen und feierten mit wenig Abstand und oft ohne Maske. Seit Donnerstagabend verteilten Gendarme Desinfektionsmittel und Masken und stoppten den Zugang. Unter den Festgenommenen sollen zwei Organisatoren sein. In Spanien verschärften mehrere Landesteile Corona-Maßnahmen unter Eindruck der Rave-Party in Llinars de Valles bei Barcelona. Bis zu 1000 junge Leute tanzten in einer Halle ohne Maske und Abstand, die Polizei beendete dies nach knapp 40 Stunden. Laut La Vanguardia bereiteten die Organisatoren den Rave monatelang vor, es drohen Bußen bis zu 600 000 Euro. Teilnehmer beider Partys kamen teils von weither, auch aus dem Ausland.