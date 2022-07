Die Forderung von Kassenärztechef Andreas Gassen, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben, stößt auf Widerstand. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) twitterte: "Infizierte müssen zu Hause bleiben. Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko." Gassen hatte in der Neuen Osnabrücker Zeitung ein Ende der Isolationsbestimmungen angemahnt, um Personalengpässe etwa in Kliniken zu entschärfen: "Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit. So halten wir es mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe auch." Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte, Gassen spiele mit der Gesundheit der Menschen. "Die Isolation schützt. Denn so wird verhindert, dass sich andere anstecken."