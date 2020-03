Wenn es auf ihr Ende zugeht, rufen viele Menschen nach der Mutter. So berichten es Seelsorger, Sozialarbeiter und Psychologen, die in Krankenhäusern und Altenheimen Dienst tun. Die Mutter ist Halt, Hilfe, Zuflucht und Trost in existenzieller individueller Not. Halt und Hilfe in existenzieller kollektiver Not ist der Staat.