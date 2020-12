Spanien erwägt offenbar, Menschen, die sich nicht gegen Covid 19 impfen lassen wollen, in einem Verzeichnis zu registrieren. Gesundheitsminister Salvador Illa sagte am Montag in einem Interview mit dem Fernsehsender La Sexta, Impfungen in Spanien würden sicher nicht verpflichtend werden. Doch wer eine Impfung angeboten bekomme und sich weigere, sie anzunehmen, könnte in einem Register gespeichert werden, das man mit europäischen Partnern teilen wolle. Dieses Dokument solle aber nicht veröffentlicht, sondern "im höchsten Respekt vor dem Datenschutz" verwendet werden. In Spanien ist die Zahl derer, die eine Impfung verweigern wollen, laut Umfragen seit November von 47 auf 28 Prozent gesunken.