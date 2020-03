Spahn zur Pflege in Zeiten von Corona

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, haben am Vormittag mit Pflegeverbänden über die Versorgung der Pflegebedürftigen und Entlastung der Heime und des Personals beraten. Sie wollten am frühen Nachmittag in Berlin Ergebnisse vorstellen.