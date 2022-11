Warum fällt es Deutschland so schwer, zur Normalität zurückzukehren?

Aus der Maskenpflicht ist vielerorts eine Empfehlung geworden. In Deutschland aber gilt sie noch - zumindest in der Bahn.

Viele Länder Europas haben alle verpflichtenden Corona-Maßnahmen abgeschafft. Die Ausnahme: Deutschland. Liegt es an den Querdenkern? An der German Angst? Oder an Karl Lauterbach?