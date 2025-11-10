In Baden-Württemberg sollten mehr als 100 000 kleine Betriebe Corona-Soforthilfen zurückzahlen, doch etliche Bescheide erwiesen sich als rechtswidrig. Nun streitet die Politik darüber, ob alle, die schon gezahlt haben, ihr Geld zurückbekommen sollen.

Von Roland Muschel, Heidenheim an der Brenz