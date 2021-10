Von Florian Hassel, Belgrad

Ende vergangener Woche hatte Slobodan Marinković genug. Der Medizinprofessor reichte bei der Belgrader Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Serbiens Ministerpräsidentin Ana Brnabić ein. Untätigkeit der Regierungschefin ist dem Mediziner zufolge hauptverantwortlich dafür, dass Serbien vom Musterknaben der Covid-Bekämpfung zum traurigen Schlusslicht in Europa geworden ist: Nirgendwo in Europa werden umgerechnet auf die Bevölkerung mehr Neuinfizierte gemeldet als im gut sieben Millionen Einwohner zählenden Serbien. Mehr als 7000 waren es täglich in der vergangenen Woche. Und jeder dritte Covid-Test ist positiv, was darauf deutet, dass die echte Zahl der Neuinfizierten noch wesentlich höher ist.