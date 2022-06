Von Paul Munzinger

Die Pflicht, in der Schule eine Maske zu tragen, endete in Berlin am 1. April. Seit diesem Tag, sagt Ryan Plocher, Lehrer an der Fritz-Karsen-Schule in Neukölln, sei Corona für ihn persönlich vorbei. Zumindest gefühlt. Denn zwei Bereiche in seinem Alltag gibt es, wo Corona eben noch nicht vorbei ist. In der U-Bahn, wo nach wie vor Maskenpflicht gilt. Und in der Schule, wo er jeden Montag und Donnerstag noch immer einen Schnelltest vor dem Unterricht ablegen muss. Genauer: musste. Am Donnerstag hat Plocher sich zum letzten Mal ein Stäbchen in die Nase geschoben, das letzte Mal in diesem Schuljahr zumindest. Denn an diesem Freitag endet die Testpflicht auch in der Hauptstadt.