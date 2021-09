Von Henrike Roßbach, Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) haben sich für einheitliche Quarantäneregeln in den Schulen ausgesprochen. Beide warben zudem dafür, dass nicht gleich die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt wird, wenn ein Kind sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Stattdessen sollten nur die Sitznachbarn des infizierten Kindes zu Hause bleiben müssen - und das auch nur fünf Tage lang, nicht 14, wie es derzeit teilweise praktiziert wird. Am Nachmittag wollten die Landesgesundheitsminister mit Spahn darüber verhandeln. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe dauerten die Gespräch noch an.

"Es geht darum, die richtige Balance zu finden zwischen Alltagstauglichkeit für den Schulbetrieb und dem, was eben dann auch einen guten Schutz für die Kinder, für die Jugendlichen, für alle in der Schule bedeutet", sagte Spahn vor der Videokonferenz mit seinen Länderkollegen. "Idealerweise dann auch bundesweit einheitlich", fügte er hinzu und verwies darauf, dass die Gesundheitsämter teilweise sogar innerhalb eines Bundeslandes unterschiedlich vorgingen. Im Einzelfall sei das zwar gerechtfertigt, im Großen und Ganzen aber brauche es gemeinsame Regeln.

Karliczek betonte ebenfalls, dass eine gemeinsame Linie der Länder wichtig sei. "Das würde für viel Akzeptanz bei den Eltern sorgen", so die Ministerin.

Mit Blick auf die derzeit zum Teil sehr lange Quarantäne für Schul- und Kitakinder sagte Spahn, eine 14-tägige Quarantäne von Kindern und Jugendlichen, die "in nicht geringer Zahl" gesund seien, sei eine lange Zeit, wenn es um Kita und Schule gehe. Auch für die Eltern sei das "sehr herausfordernd". Für einen guten Kompromiss ist es aus seiner Sicht wichtig, zunächst die Grundregeln einzuhalten. "Alle tragen Maske, es wird regelmäßig getestet, es gibt Lüftungskonzepte." Das sei dann die Grundlage für eine nur noch fünftägige Quarantäne für die "umsitzenden" Schulkameraden, nicht mehr für die ganze Klasse. Karliczek sagte, das gemeinsame Verständnis sei es, Präsenzunterricht so weit es gehe dauerhaft möglich zu machen. "Wenn wir es schaffen, möglichst viele Kinder dauerhaft in die Schule zu schicken, ist das aus Bildungsperspektive ein wichtiger Aspekt."

Spahn appellierte zudem an die Solidarität der Erwachsenen. Kinder und Jugendliche hätten auf vieles verzichten müssen und hätten harte Zeiten hinter sich, um Ältere zu schützen. "Ich finde, jetzt haben es andersherum die Kinder und Jugendlichen verdient, dass wir auf sie Rücksicht nehmen." Jeder, der sich impfen lassen könne, solle sich deshalb auch impfen lassen. Nicht zuletzt, um die mehr als neun Millionen Kinder unter zwölf Jahren mit zu schützen, für die es noch keine Impfung gebe. "Es sollten nicht die Impfmuffel am Ende auch noch die unter Zwölfjährigen damit in eine schwierige Situation bringen." Für kommenden Montag hat die Bundesregierung derweil zu einer "bundesweiten Impfaktion" aufgerufen. Es gehe es darum, in der Impfkampagne "gemeinsam für den nötigen Ruck zu sorgen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag.