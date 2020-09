Von Susanne Klein

Die Kultusminister der Länder haben am Freitag ein angepasstes Hygienekonzept für das neue Schuljahr vorgelegt. Neu hinzugekommen zu den bisherigen Vereinbarungen ist ein vierstufiger Plan, der - weitgehend unverbindlich - beschreibt, wie der Schulbetrieb in den Bundesländern je nach Infektionsgeschehen ablaufen soll. Das reiche "vom Regelbetrieb ohne Abstandsregeln über die Frage nach Masken im Unterricht bis hin zum erneuten Wechsel von Fern- und Präsenzunterricht oder Distanzunterricht", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig.

Stufe eins entspricht dem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Dabei sollen Schüler und Schülerinnen in möglichst festen Gruppen wie dem Klassenverband lernen. Eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot auf dem Schulgelände können angeordnet werden, nur nicht im Unterricht. Müssen Schüler in Quarantäne, erhalten sie Fernunterricht. Stufe zwei gilt dem eingeschränkten Regelbetrieb, bei dem zusätzlich Masken im Unterricht getragen werden können und die Lerngruppen noch strikter getrennt bleiben sollen. Stufe drei ist das Wechselmodell, bei dem auch im Klassenraum 1,5 Meter Abstand gelten und Lerngruppen geteilt werden, um im Wechsel in der Schule und zu Hause zu lernen. Auf Stufe vier gibt es nur noch Distanzunterricht.

"Wir wollen in diesem besonderen Schuljahr so viel Schule in der Schule wie möglich machen", sagte Hubig. Dafür benötigten Schulen "einen einheitlichen Rahmen". Wann welches Szenario ausgelöst wird, bleibt aber offen. Dies soll laut Plan "in Abhängigkeit zu den lokalen Infektionszahlen" geschehen. Bayern hat sich hierzu schon vor Wochen in einem eigenen Stufenplan festgelegt; Stufe vier etwa tritt in Kraft, wenn ein Landkreis in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner mehr als 50 Corona-Fälle registriert.

So genau wollte es die KMK wohl nicht definieren. Dafür gab es Kritik von den Bildungsgewerkschaften GEW und VBE und dem Bundeselternrat. Das Papier sei ein "Minimalkonsens" - viel zu vage, um das unterschiedliche Vorgehen der Länder zu vereinheitlichen. Zu einer Vereinheitlichung hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Länder am vergangenen Freitag aufgefordert.