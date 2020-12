Von Henrike Roßbach, Berlin

Besuche in Pflegeheimen sollen trotz der angespannten Pandemielage weiterhin möglich bleiben - auch über die Weihnachtsfeiertage hinweg. Das machten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, am Freitag in Berlin deutlich, wo sie ein Besuchskonzept für Seniorenheime vorstellten. Hintergrund ist, dass die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus in den Alten- und Pflegeheimen zuletzt wieder stark gestiegen ist. Das Robert Koch Institut hatte am Donnerstag darauf hingewiesen, dass jeder fünfte Heimbewohner, der an Covid-19 erkranke, das nicht überlebe.

"Wir wollen die Pflegebedürftigen bestmöglich schützen, aber nicht wegsperren", sagte Spahn am Freitag. Der Kontakt zu Angehörigen und Freunden "soll und muss möglich sein". Allerdings warb er um Verständnis, dass es Besuche nur unter bestimmten Bedingungen geben könne, und auch nicht zu jeder Zeit und nicht unbegrenzt lange.

Kurze Berührungen möglich

In der "Handreichung für die stationären Einrichtungen der Langzeitpflege" wird unter anderem empfohlen, bei Besuchern Erkältungssymptome abzufragen und Fieber zu messen. Auch Schnelltests könnten die Sicherheit erhöhen; gemeinsames Essen sei möglich, "aber zu vermeiden". Westerfellhaus nannte weitere Beispiele. So sei es möglich, die Maske für kurze Zeit abzunehmen - damit Heimbewohnern, die nicht mehr so gut sehen, ihre Besucher richtig erkennen können. Allerdings müsse dabei der Mindestabstand eingehalten werden. Auch kurze Berührungen an den Händen seien möglich, wenn die Handhygiene eingehalten und Masken getragen würden. Grundsätzlich dürften die Pflegeeinrichtungen "auch an Heilig Abend" nicht überlastet werden.

Spahn teilte zudem mit, dass 90 000 Pakete mit FFP2-Masken für die Pflegeheime auf dem Weg seien. Diese Masken bieten einen besseren Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus als einfache Einmal- oder Stoffmasken, sind aber auch teurer. "Das dauert ein paar Tage, aber es passiert Zug um Zug", so der Minister. Auch die Versorgung mit Schnelltests verbessere sich in den Pflegeeinrichtungen.

Mit Blick auf die Zulassung eines ersten Impfstoffs gegen Corona in der EU sagte Spahn, dass die europäische Zulassungsbehörde lieber gründlich als schnell prüfen solle. Dass Pfizer nun zunächst doch weniger Impfdosen ausliefern kann als geplant, trifft laut Spahn auch Deutschland. Trotzdem werde es, wenn die Zulassung erfolge, "mit dem Jahreswechsel erste Impfungen in Deutschland geben können".