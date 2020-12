Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will am Freitag das Prozedere für Impfungen festlegen.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Zuletzt war in der Politik viel von Weihnachtsgeschenken die Rede gewesen - vor allem von jenen, die allzu viele Menschen in allzu vollen Innenstädten kurz vor dem Lockdown schnell noch einkaufen wollten, aber lieber nicht sollten. Seit aber die Europäische Arzneimittelbehörde am Dienstag mitgeteilt hat, dass sie wohl schon am kommenden Montag den ersten Covid-19-Impfstoff für die Europäische Union zulassen wird, hat das Thema Weihnachtsgeschenke eine neue Dimension bekommen.

In einer aktuellen Stunde zur Impfstrategie gegen Covid-19 nannte die CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Maag die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer am Mittwoch im Bundestag ein "schönes Weihnachtsgeschenk". "Wir können so viel Leid mit diesem Impfstoff verhindern", sagte sie.

Das Impfen sei der Ausweg aus der Krise, sagt Spahn

Auch der Bundesgesundheitsminister sprach davon, dass die Zulassung Anlass zur Zuversicht gebe, "in diesen schweren Tagen, in denen das Virus uns vor Augen führt, wie hart es zuschlagen kann". Was Jens Spahn (CDU) damit meinte, waren die 952 neuen Todesfälle binnen eines Tages, die das Robert-Koch-Institut am Mittwoch gemeldet hatte - also genau an dem Tag, an dem in Deutschland der nächste Lockdown in Kraft getreten und das Land in einen vorweihnachtlichen Ruhezustand versetzt wurde. Diesem Virus, so Spahn, müsse man es so schwer machen, wie es geht. Das Impfen aber sei der Ausweg aus der Krise. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) betonte, dass in den nächsten Monaten noch weiter geforscht werde, auch was weitere Probandengruppen wie Kinder oder Schwangere angehe.

Sprechen durfte im Bundestag auch Michael Kretschmer (CDU), und damit stand nicht nur einfach ein Vertreter des Bundesrats am Rednerpult im Reichstagsgebäude, sondern der Ministerpräsident eines Landes mit enorm hohen Infektionszahlen, in dem die ersten Mediziner schon entscheiden müssen, welchen Schwerkranken sie zuerst und welchen sie vielleicht nicht mehr helfen können.

Opposition fordert Mitwirkung des Parlaments

Das Land "zur Ruhe zu bringen", sei nicht leicht gefallen, sagte Kretschmer, "aber wir haben mit dem Blick in die Krankenhäuser gesehen, wie dramatisch die Situation ist". Er würdigte die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen "über Parteigrenzen hinweg". Das Land sei stark, "wegen seiner parlamentarischen Demokratie", das müsse man sich von "Dummrednern und Querrednern" nicht kaputtreden lassen.

Gemeint war damit naturgemäß die AfD, als deren Vertreter der Abgeordnete Paul Viktor Podolay zuvor im Plenum mit Blick auf den Lockdown gesagt hatte, Deutschland werde "aufs wirtschaftliche Abstellgleis gestellt" und man sei dabei, die "eigene Gesellschaft zu zerstören".

Dass am Mittwoch im Bundestag übers Impfen geredet wurde, liegt auch daran, dass es nun Schlag auf Schlag gehen soll, bis womöglich noch vor Weihnachten die ersten das Vakzin erhalten werden. An diesem Donnerstag soll die Ständige Impfkommission beim RKI ihre endgültige Empfehlung vorlegen, in welcher Reihenfolge geimpft werden soll, solange nicht genug Impfstoff für alle Impfwilligen zur Verfügung steht. Einen Tag später will Spahn dann die Rechtsverordnung unterzeichnen, die das Prozedere dann final regeln soll. Bewusst habe er das auf Freitag und damit auf nach der Bundestagsdebatte gelegt, betonte der Minister in seiner Rede.

Aus der Opposition kam dennoch Kritik daran, dass die Impfreihenfolge über eine Rechtsverordnung festgelegt werde, so etwas gehöre ins Parlament. Spahn aber wies das von sich und sagte: "Während wir die Debatte führen, beklagen Sie, dass wir die Debatte nicht führen."