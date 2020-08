Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Teile der kroatischen Adriaküste ausgesprochen. Die Reisewarnung gilt für die beiden Verwaltungsbezirke Šibenik-Knin mit dem Nationalpark Krka sowie Split-Dalmatien mit der Hafenstadt Split und den Inseln Brač und Hvar. Zuvor hatte das Robert Koch-Institut die Regionen als Risikogebiet eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Laut der kroatischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt halten sich derzeit etwa 180 000 Urlauber in dem EU-Land an der Adria auf, die meisten davon auf der nördlichen Halbinsel Istrien und an der Kvarner Bucht vor Rijeka. Für diese Gebiete, aber auch für den Süden und den Norden Dalmatiens um die Städte Dubrovnik und Zadar gibt es derzeit keine Reisewarnung.