Die Bundesregierung hat für ganz Belgien eine Reisewarnung ausgesprochen. Das ging am Mittwochabend aus den aktualisierten Reisehinweisen des Auswärtigen Amts hervor. In Belgien wurde zuletzt nur die Hauptstadt Brüssel als Corona-Risikogebiet geführt. Die Ausweitung auf das ganze Land betrifft nun auch Grenzregionen zu Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Eine Reisewarnung erfolgt, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Sie ist kein Verbot, soll aber von Reisen in die Region abschrecken und erlaubt Urlaubern, entsprechende Buchungen kostenlos zu stornieren. Erwartungsgemäß dürfte nun das Robert Koch-Institut ganz Belgien zum Corona-Risikogebiet erklären.