Schokoladenapfel to go: Weil Weihnachtsmärkte ausfallen, bieten einige Schausteller wie hier in Niedersachsen Glühwein und und Süßes zum Mitnehmen an. Doch manche Bundesländer verbieten nun auch Alkohol im Freien.

Von Anika Blatz, Theresa Crysmann und Rainer Stadler

Der Lockdown light sei "leider mehr Leid als Lockdown" gewesen, sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kürzlich und drückte damit aus, was immer mehr Politiker angesichts stagnierender Corona-Fallzahlen denken: Die bisher beschlossenen Einschränkungen reichen nicht, um die Corona-Fallzahlen auf einen Wert von weniger als 50 Infizierten pro 100 000 Einwohner zu drücken. Der Wert gilt bei vielen Experten als Zielmarke, um das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Auf die Bürger kommen weitere Verschärfungen zu.

Ausgangsbeschränkungen

Schon seit 1. Dezember unterliegen die Sachsen einer generellen Ausgangsbeschränkung - überall dort, wo die Zahl der Neuinfektionen die kritische Grenze von 200 an fünf Tagen hintereinander übersteigt. Hier darf nur das Haus verlassen, wer einen triftigen Grund hat. Am kommenden Freitag soll eine nächtliche Ausgangssperre dazukommen, die nur in Notfällen oder für den Weg zur Arbeit nicht greift. Das Land verzeichnete zuletzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 300, sechsmal höher als in Mecklenburg-Vorpommern.

Bayern hat am Mittwoch den Katastrophenfall ausgerufen, dort gilt eine landesweite Ausgangsbeschränkung. Die eigene Wohnung darf nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden, für Arbeit, Schule, Arztbesuche, den Einkauf, Besuche bei einem weiteren Hausstand, Gottesdienste oder Sport an der frischen Luft. In Innenstädten darf draußen kein Alkohol mehr getrunken werden. In Corona-Hotspots wie München und Nürnberg, wo die Sieben-Tage-Inzidenz bei 200 oder mehr Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt, greift eine nächtliche Ausgangssperre.

Auch Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg haben Ausgangssperren zwischen 21 und fünf Uhr morgens in Hotspot-Regionen verhängt, Thüringen plant sie vom 19. Dezember an. Außerdem will die baden-württembergische Landesregierung wegen des hohen Andrangs an Glühweinständen den Alkoholausschank unter freiem Himmel vom 3. Advent an verbieten. Neu ist in Baden-Württemberg auch, dass uneinsichtige Quarantäneverweigerer künftig in einige speziell ausgewiesene Krankenhäuser zwangseingewiesen werden sollen. Was in Bayern bereits gilt, ist auch in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern geplant: den Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit zu verbieten.

Schulen

Der Virologe Christian Drosten, der sich in einer Studie mit der Rolle von Kindern bei der Übertragung des Coronavirus beschäftigt hat, warnte bereits im September, Deutschland werde "Probleme kriegen mit der unbegrenzten Schulöffnung, wie sie inzwischen stattgefunden hat". Bayern schob dieser Praxis nun einen Riegel vor und verordnete Wechselunterricht für Schüler ab Klassenstufe acht. In Landkreisen mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 sollen Schüler nur noch Fernunterricht erhalten. Für jüngere Schülerinnen und Schüler sowie die Abschlussklassen gibt es weiterhin Präsenzunterricht. Sachsen zog nach und wird von kommender Woche an alle Schulen und Kindertagesstätten schließen. Diese Regelung soll vorerst bis 10. Januar gelten.

In Mecklenburg-Vorpommern ist geplant, Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen nach den Weihnachtsferien eine Woche lang zu Hause zu unterrichten, Brandenburg plant Wechselunterricht in den Corona-Hotspots. Baden-Württemberg überlässt es bisher den Schulen in den Landkreisen mit einem Inzidenzwert von mehr als 200, ob sie Schüler ab der 8. Klasse in den Wechsel- oder Fernunterricht schicken wollen.

Auf weitgehend uneingeschränkten Präsenzunterricht setzen Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Aus Nordrhein-Westfalen hieß es am Montag, die Lage an den Schulen entwickle sich "erkennbar positiv". Die Akademie der Wissenschaften Leopoldina riet dagegen, die Schulpflicht in allen Bundesländern aufzuheben und den Eltern die Entscheidung zu überlassen, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken - was Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien umgehend ablehnte.

Weihnachten und Silvester

Über die Weihnachtstage sollen die Kontaktbeschränkungen in vielen Bundesländern gelockert werden.

In Bayern dürfen sich in der Zeit zwischen dem 23. und 26. Dezember maximal zehn Personen sowie zugehörige Kinder unter 14 Jahren treffen. Die zunächst auch für Silvester geplanten Lockerungen wurden gekippt. Für Silvester und Neujahr gelten keine Sonderregelungen. Auch in Baden-Württemberg greifen vom 23. bis 27. Dezember Ausnahmeregeln. Hier können sich statt den momentan erlaubten fünf Personen aus zwei Haushalten bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten treffen. Für Silvester gilt die Lockerung nicht. Für den Zeitraum nach den Weihnachtstagen stellt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Verschärfung der Maßnahmen in den Raum. Auch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen planen bei den Lockerungen über die Feiertage kein Abweichen vom Bund-Länder-Beschluss. Für die Zeit nach Weihnachten sprach sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für einen harten Jahreswechsel-Lockdown aus.

In Berlin hingegen wird es keine Lockerung der Kontaktbeschränkungen geben - weder über Weihnachten noch an Silvester. Treffen dürfen sich maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten, Kinder bis zwölf Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

In Hessen steht die Entscheidung noch aus. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) betonte, dass er an seiner Ankündigung festhalten wolle, dass sich Familien und Freunde an den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester wieder in einem etwas größeren Kreis treffen können. Auch in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern ist noch unklar, ob Weihnachten mit bis zu zehn Personen gefeiert werden darf.

In Sachsen, dem derzeit am stärksten betroffenen Bundesland, soll es bis zu zehn Menschen erlaubt sein, zusammen Weihnachten zu feiern. Vom 28. Dezember an gelten wieder die Regeln des Lockdowns.