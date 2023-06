Am Landgericht Erfurt hat der angeklagte Familienrichter aus Weimar die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen Rechtsbeugung als unbegründet zurückgewiesen. Zur Prozesseröffnung am Donnerstag wurde dem 60-jährigen Beamten zur Last gelegt, im Frühjahr 2021 willkürlich und ohne gerichtliche Zuständigkeit einen Beschluss gegen die Maskenpflicht an zwei Weimarer Schulen getroffen zu haben. Der Erlass seiner einstweiligen Anordnung hatte damals mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, das Oberlandesgericht Jena hatte sie kurz darauf aufgehoben. In seiner persönlichen Einlassung beschrieb sich der Angeklagte als einen aufgrund einer Erkrankung seiner Frau alleinerziehenden Familienvater seiner Kinder. Er habe in der Maskenpflicht an Schulen eine Gefahr für die kindliche Entwicklung gesehen.