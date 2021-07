Nordrhein-Westfalen setzt von diesem Freitag an die regionale Inzidenzstufe 3 seiner Coronaschutzverordnung bis zum 19. August aus. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag mit. Damit kann sich die wieder steigende Zahl der Corona-Infektionen in NRW vorerst nicht mehr so stark auf das öffentliche Leben auswirken wie bisher. Die Stufe 3 hätte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50,1 in den betroffenen Orten unter anderem eine Schließung der Innengastronomie und eine Testpflicht für die Außengastronomie zur Folge gehabt. Auch Sport und Kultur sowie private Kontakte in der Öffentlichkeit wären wieder eingeschränkt worden. Nun aber gilt bei Werten von über 50 weiter die Stufe 2 mit schwächeren Einschränkungen. "Wir haben derzeit eine vergleichsweise niedrige Landesinzidenz, eine moderate Dynamik im Infektionsgeschehen und wenig Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser", erklärte Laumann zur Begründung. Bund und Länder berieten derzeit über mögliche Neubewertungen der Inzidenzwerte. Vor dem Hintergrund sei die Coronaschutzverordnung vorzeitig mit der Änderung verlängert worden. Bei einem dynamischen Ausbruchsgeschehen könne man mit strengeren Maßnahmen reagieren.

Die Stadt Solingen, die zeitweise deutlich über der Marke von 50 lag, sprach von Erleichterung. "Nach den langen coronabedingten Schließungen und dem Hochwasser vor 14 Tagen hätten die Einschränkungen einen erneuten harten Nackenschlag für unsere Gastronomiebetriebe bedeutet, insbesondere in den Hochwassergebieten an der Wupper", erklärte die Solinger Beigeordnete Dagmar Becker. Die Corona-Zahlen in NRW liegen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag laut RKI auf 20,4.