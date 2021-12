Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine Verschärfung der Corona-Regeln in England gegen großen Widerstand aus den eigenen Reihen und mit den Stimmen der Opposition durchs Parlament gebracht. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend nach emotionaler Debatte mit einer Mehrheit für die Maßnahmen, die eine verschärfte Maskenpflicht, eine Impfpflicht für das medizinische Personal sowie die umstrittenen 3-G-Nachweise für Nachtclubs und Großveranstaltungen vorsehen. Bei der Abstimmung über die Nachweise stimmten 369 Abgeordnete dafür, 126 dagegen. Der BBC zufolge kamen knapp 100 der Gegenstimmen aus den Reihen von Johnsons Tory-Partei. Das ist die größte Rebellion gegen Johnson seit dem Wahlsieg 2019. Johnson hat eine Mehrheit von 79 Stimmen im Unterhaus, konnte die aktuelle Verschärfung also nur mit den Stimmen der Opposition durchs Parlament bringen. Der Tory-Abgeordnete Charles Walker, einer der Rebellen, sagte der BBC nach der Abstimmung, Johnson habe in der Partei noch immer große Unterstützung, sei aber hier einen Schritt zu weit gegangen. Die Rebellion sei ein "Schmerzensschrei" der Tories gewesen, die in den Impfnachweisen eine erhebliche Beschneidung der individuellen Freiheiten und der persönlichen Verantwortung sehen.