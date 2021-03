Von Peter Burghardt, Ulrike Nimz und Christian Wernicke, Greifswald/Düsseldorf/Leipzig

Der Name des Kaufhauses steht auf dem großen Schild, man sieht es schon von der Autobahn A 20. Gewerbegebiet Pommerndreieck, Landkreis Vorpommern-Rügen im Nordosten. Zwei Hallen für Kleidung, Schuhe, Küchenbedarf und so weiter. Hier sind seit Montagmorgen wieder die Türen offen für jedermann - geschlossen waren sie, Moment, die Frau im Büro sieht kurz nach: seit dem 16. Dezember 2020.

Fast drei Monate lang war wie die meisten Geschäfte jenseits von Supermärkten, Apotheken und anderen Basisversorgern auch dieser Laden wegen Corona zu. Nur im Netz ging das Geschäft weiter. Jetzt kommt wieder analoges Leben auf diese zweimal 800 Quadratmeter, wobei sich die Käufer am frühen Nachmittag ziemlich verteilen, die Öffnung kam dann doch etwas plötzlich.

Klar, sie hatten es gehofft. Die Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Rügen liegt bei knapp 25 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Aber sie mussten warten, ehe ihre SPD-Landeschefin Manuela Schwesig am Samstagabend verkündete, dass angesichts der niedrigen Zahlen in dieser Gegend sowie in Rostock der Einzelhandel ohne vorherige Terminvergabe wieder aufmachen darf. Einziges Problem: Wenige Kilometer weiter muss der Einzelhandel Termine vereinbaren oder seine Türen fürs Erste weiterhin zulassen, weil dort Landkreise mit höheren Inzidenzwerten liegen, was den einen oder anderen Interessenten verwirren könnte.

Hamburgs Bürgermeister hält das Vorgehen der Nachbarschaft für überstürzt

Willkommen also auf dem Flickenteppich Deutschland. Die einen dürfen mit Auflagen aufsperren, die anderen angemeldete Gäste begrüßen, wieder andere weiterhin nur Online oder Click&Buy verkaufen. Man verliert leicht den Überblick.

Die Niederlassungen des oben genannten Marktes zum Beispiel sind außer in Vorpommern-Rügen auch in Schleswig-Holstein geöffnet - bei 800 Quadratmetern mit einem Kunden pro zehn Quadratmeter, bei mehr Platz mit einem Kunden pro 20 Quadratmeter. Das ist seit 8. März 2021 das Reglement im Revier des Kieler Jamaika-Bündnisses. Es gilt aber nicht für Flensburg, wo es zu viele Ansteckungen gibt.

Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, bekam im Landeshaus Applaus, als er den Vorstoß verkündete. Auch Manuela Schwesigs Initiative gefällt jenen, die wieder Kundschaft empfangen dürfen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dagegen ist weniger begeistert. Er hält Alleingänge aus der Nachbarschaft für überstürzt, solange Impfungen und Testungen nicht weiter fortgeschritten sind. "Es wäre schon sehr hilfreich, wenn jetzt nicht Shoppingtouren in ganz Deutschland beginnen", warnte Tschentscher kürzlich und bat um Rücksicht. Man sitze "in einer Infektionsgemeinschaft".

Aus Hamburg fährt sogar die U-Bahn nach Schleswig-Holstein. Und von Vorpommern-Greifswald nach Vorpommern-Rügen sind es in Mecklenburg-Vorpommern auch nur ein paar Autominuten, die unterschiedlichen Vorschriften laden zum Einkaufstourismus ein. In Rostock an der Ostsee und Elmshorn unweit der Elbe stehen die Leute am Montag Schlange. Wer kontrolliert schon die Autokennzeichen?

Die exakte Deutung der neuen Regeln ist mancherorts noch strittig

Auch ist die Deutung einiger Covid-19-Regeln des mitternächtlichen MPK-Palavers vom 3. März mancherorts noch strittig. In Nordrhein-Westfalen wussten viele Händler am Montagmorgen nicht, was denn das Wörtchen "oder" unter Punkt 6 des Beschlusspapiers bedeutet. Dort hatten Kanzlerin Merkel und die 16 MPs ihre fünf "Öffnungsschritte" für Läden, Museen und Zoos zwar von drei scheinbar klar bezifferten Wocheninzidenzen (unter 50, 50-100, über 100) abhängig gemacht. Nur, ob damit die jeweilige Inzidenz "in dem Land ODER in der Region" gemeint war - das hatten Deutschlands Corona-Tüftler offengelassen.

Was gilt nun in Hamm? Für die westfälische Stadt errechnete das Robert-Koch-Institut am Montag eine Inzidenz von 110,1 - was zusätzliche Öffnungen eigentlich verbot. Für ganz NRW jedoch galt ein Wert von 65,8 - waren Öffnungen also doch erlaubt? Noch am späten Montagnachmittag hatte das Düsseldorfer Gesundheitsministerium "keine Sprachregelung" für solche Fälle gefunden.

Das eröffnete Spielräume. Ein großer Elektro-Discounter verhieß am Montagmorgen prompt, auch in der Filiale in Hamm sei ab sofort "das sichere Einkaufen möglich". Die Kunden sollten eine zentrale Hotline anwählen, um einen Termin zu vereinbaren, oder "gerne spontan in Ihrem Markt vor Ort" vorsprechen. Dasselbe Verfahren empfahl die Handelskette ihrer Klientel in Dortmund oder Essen, beides Städte mit Inzidenzen deutlich unter 100. Auch in Mülheim an der Ruhr galt: anrufen oder vorbeischauen. Versuche, eine differenzierte Auskunft zu ergattern, scheitern: Wegen Überlastung könne man leider "Ihren Anruf nicht entgegennehmen," plärrt eine automatische Ansage.

Ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis erwägt derweil Erfurt: Nach dem Willen von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sollen dort Geschäfte öffnen, für einen begrenzten Zeitraum und für alle Erfurter, die einen negativem Corona-Schnelltest vorweisen können. Thüringens Landeshauptstadt will dafür an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im März eine kostenlose Schnelltest-Infrastruktur mit bis zu fünf Testzentren an zentralen Plätzen errichten.

Der Plan braucht jedoch die Zustimmung der Landesregierung, und die ist mindestens skeptisch. Für solche Lockerungen sei nicht nur ein schlüssiges Testkonzept, sondern auch eine lückenlose Kontaktnachverfolgung nötig, sagte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). "Es reicht nicht, Bändchen zu verteilen oder Handzettel auszufüllen." Da werde "Russisches Roulette mit den Menschen gespielt, die sehnsüchtig auf Lockerungen warten", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen Olaf Müller. "Wenn im Umland die Geschäfte geschlossen bleiben, dann führt das zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft beim Einkaufen zwischen Erfurt und dem Rest in Thüringen." Das Bundesland ist derzeit am schwersten von der Pandemie betroffen. In Erfurt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz knapp über 90.

Im Kaufhaus beim Pommerndreieck wechseln sie noch schnell die Winter-Kollektion gegen die Sommer-Kollektion aus und stellen am Eingang eine Ampel auf, damit es drinnen nicht zu eng.