Querdenker in Berlin:Und sie demonstrieren doch

Mit allen Anträgen für Demonstrationen am Wochenende in Berlin sind Querdenker und Gegner der Corona-Maßnahmen gescheitert. Sie treffen sich trotzdem, und die Polizei kann das nicht verhindern.

Trotz des Verbots von Demonstrationen haben sich in Berlin viele Menschen versammelt, um gegen die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu protestieren. Immer wieder kommt es in der Hauptstadt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray schaffen es Demonstranten, Polizeiketten zu durchbrechen.

Die Berliner Polizei hatte für dieses Wochenende eine ganze Reihe von Demonstrationen verboten. Nicht erlaubt wurde etwa eine Kundgebung der Initiative "Querdenken 711" aus Stuttgart, die für den Nachmittag ursprünglich 22 500 Teilnehmer angemeldet hatte. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte das Verbot am späten Samstagabend bestätigt.

Agenturangaben zufolge kontrolliert die Polizei großflächig in der Stadt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, versammelten sich mehr als 1000 Menschen im Umfeld des Olympischen Platzes. Teilweise hätten Leute versucht, Absperrungen zu durchbrechen. "Hierbei musste in einzelnen Fällen körperliche Gewalt angewendet werden", sagte die Sprecherin am Sonntagvormittag.

Autokorsos haben ein anderes Hygienekonzept als Versammlungen

Die Demonstranten nutzen offenbar aus, dass manche Veranstaltungen, die sich gegen die Politik in der Corona-Pandemie richten, stattfinden dürfen. So war am Olympischen Platz ein Autokorso zugelassen worden, weil Autokorsos ein anderes Hygienekonzept haben als Versammlungen. Zusätzlich seien allerdings Menschen zu Fuß dort hingeströmt, was als nicht zulässige Ersatzveranstaltung gewertet werde. Die Personen wurden deshalb angehalten und etwa Personalien aufgenommen. Wie der Tagesspiegel berichtet, begründeten Demonstranten die Blockade der Kreuzung Länderallee/Reichsstraße damit, sie würden auf den Autokorso warten.

Die Polizei hatte angekündigt zu verhindern, dass die Menschen zu den verbotenen Versammlungen zusammenkommen. Eingesetzt werden sollten dafür 2000 Polizistinnen und Polizisten, die die Menschen frühzeitig ansprechen, Reisebusse anhalten und Platzverweise erteilen sollten. Das ist offenbar nicht ausreichend gelungen. In der Länderallee etwa musste die Polizei vor den Demonstranten zurückweichen. Auf dem Kaiserdamm ziehen der Zeitung zufolge Hunderte Demonstranten in Richtung Großer Stern - viele davon ohne Begleitung durch die Polizei.

Das Oberverwaltungsgericht in Berlin hatte mehrere Eilanträge der Demonstranten zurückgewiesen, da die Delta-Variante des Coronavirus "eine deutlich höhere Übertragbarkeit" aufweise und die Infektionsgefahr durch die Anreise der Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet noch ausgeweitet würde. Das Hygienekonzept lasse "deutliche Zweifel" an der Bereitschaft des Antragstellers aufkommen, "effektiv auf die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Anforderungen hinzuwirken".