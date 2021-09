Von Gökalp Babayiğit und Ronen Steinke

Torsten Voß, 56, ist Leiter des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz. Seit 2018 amtiert er als Vorsitzender des Arbeitskreises aller 16 Verfassungsschutzbehörden der Länder. Der gelernte Polizist ist Mitglied der schleswig-holsteinischen CDU.

SZ: Herr Voß, in Rheinland-Pfalz hat ein Mann einen 20-jährigen Kassierer an einer Tankstelle erschossen, offenbar weil ihn die Maskenpflicht wütend machte. Ist das ein neuer Terrorismus?

Torsten Voß: Lassen Sie uns da in der Bewertung vorsichtig sein. Ob dieser Mord an dem 20-Jährigen in Idar-Oberstein tatsächlich dem Corona-Protestspektrum entspringt, ist im Moment noch offen. Klar ist aber: In letzter Zeit mehren sich bundesweit Meldungen über aggressive Verweigerung von Corona-Schutzmaßnahmen. Das muss uns alarmieren.

Bewahrheiten sich die Befürchtungen, dass sich die Szene der Corona-Leugner radikalisiert?

Das bewahrheitet sich schon seit einer Weile, wir zählen zum Beispiel zunehmende Attacken auf Polizeibeamte auf den Querdenker-Demos, auch eine zunehmende verbale Aggressivität. Die Dynamik spitzt sich zu.

Obwohl die Corona-Maßnahmen inzwischen weniger einschneidend sind als noch vor einem Jahr?

Ja. Die Anti-Corona-Szene sucht sich neue Themen. Zuerst hieß es, Corona sei eine Erfindung. Das macht man, um uns zu gängeln. Dann ging es darum: "Wir bekommen eine Impfpflicht." Und jetzt behauptet die Szene: "Sie versuchen, mit der 2-G-Regel unsere Grundrechte einzuschränken." Oft mit rassistischen oder antisemitischen Untertönen.

Detailansicht öffnen "Lügen und Halbwahrheiten sollen unsere Demokratie unterhöhlen": Torsten Voß ist seit 2014 Leiter des Hamburger Verfassungsschutzamtes und seit drei Jahren Vorsitzender des Arbeitskreises aller 16 Landesämter für Verfassungsschutz. (Foto: Jens Büttner/picture alliance/dpa/dpa-Zentral)

Wie groß ist der Anteil altbekannter Rechtsextremer in dieser Szene?

Auf den ersten Blick nicht sehr groß. Bei der Corona-Demonstration in Berlin im vergangenen Jahr, die bis zur Treppe des Reichstags gekommen ist, waren zum Beispiel etwa 3000 Rechtsextremisten dabei. Das ist eine Menge, man muss es aber im Verhältnis zu insgesamt 38 000 Teilnehmern sehen. Hinzu kommen auch Reichsbürger.

Was verbindet diese Milieus?

Die Verflechtung gestaltet sich vor allem unter dem Motto: "Der Feind meines Feindes ist mein Freund." Reichsbürger gehen kritiklos mit Rechtsextremisten zusammen auf die Straße, weil sie gemeinsam unsere Demokratie und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit infrage stellen. Die Corona-Protestler, die sich die Welt mit allerlei Verschwörungserzählungen erklären, kann man nicht so einfach in eine Schublade stecken. Das ist kein einheitliches Spektrum.

Zum Verständnis: Wenn es wahr wäre, was die Querdenker sagen, dass das Virus nur eine groß angelegte Lüge ist und die Regierung jetzt eine Diktatur einführt, dann wäre auch die politische Kritik, die die Querdenker daraus folgern, nicht ganz falsch. Streitet man mit ihnen also in Wahrheit um die richtigen faktischen Prämissen, weniger um Ideologie?

Genau. Querdenker und Corona-Leugner sind nicht alle per se rechtsextremistisch in dem Sinne, dass sie ein logisches politisches, antidemokratisches Programm verfolgen. Aber aus ihrer Überzeugung, dass in Deutschland angeblich undurchsichtige, dunkle Mächte walten, leiten sie für sich ein Widerstandsrecht ab, das sehr gefährlich sein kann. Man sieht das, wenn sie beispielsweise Politiker oder Wissenschaftler in Sträflingskleidung darstellen oder wenn sie unser System mit der Nazidiktatur oder auch der SED-Diktatur in der DDR vergleichen. Ähnlich wie die Reichsbürger versuchen sie, diesen Staat zu delegitimieren.

Wie viele von den Querdenkern sind selbst nur Opfer von Manipulationen und vielleicht gar nicht böswillig?

Es ist nicht so, dass jeder, der auf eine Demonstration geht, Zielobjekt des Verfassungsschutzes wird. Als Verfassungsschutz beobachten wir die Szene der Corona-Protestler seit einigen Monaten, und da geht es uns zunächst um die Organisationsstrukturen. Deshalb wissen wir über diese Szene in ihrer Breite bisher nicht annähernd so viel wie über die klassische rechtsextreme Szene.

Gibt es ausländischen Einfluss auf die Querdenker-Szene?

Viele Fake News mit Corona-Bezug werden mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Russland ins Netz gesetzt. Solche absichtsvoll gestreuten Lügen und Halbwahrheiten sollen zu Verunsicherung führen und unsere Demokratie unterhöhlen.

Ist die AfD der politische Arm dieser Szene geworden?

Sicher profitieren rechtspopulistische, aber auch rechtsextremistische Parteien mehr von dieser Agitation als Parteien, die in der Mitte stehen. Hier gibt es Kontakte und auch Überschneidungen. Die AfD haben wir Verfassungsschützer allerdings nicht in ihrer Gänze im Blick, sondern nur bestimmte Teile. Zum Beispiel den Landesverband in Thüringen, den "Flügel" oder die Jugendorganisation JA.

Wie erfolgreich sind Querdenker und andere Verschwörungserzähler darin, ihre Thesen in die Mitte der Gesellschaft hineinzutragen?

Wenn wir uns etwa die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ansehen, dann haben wir ein ganz besorgniserregendes Beispiel. Querdenker aus der ganzen Republik sind als Fluthelfer hingereist. Die Behörden haben sich verständlicherweise zunächst schwergetan, diese Hilfe abzulehnen. Dort konnten die Querdenker sich als Kümmerer inszenieren, gegen einen angeblich versagenden Staat. Das ist ein klassisches Muster, wenn Extremisten Menschen radikalisieren wollen: Man sucht sich gezielt Menschen, denen es gerade richtig schlecht geht. Den Einfamilienhausbesitzer, der alles verloren hat.

Ausgerechnet ein ehemaliger Verfassungsschutz-Kollege von Ihnen, Hans-Georg Maaßen, gibt aktuell wichtige Stichworte. Er verbreitet, die Medien würden die Wahrheit unterdrücken. Das Publikum werde manipuliert. Deshalb sei auch die Bundestagswahl schon zweifelhaft. Der mutmaßliche Täter von Idar-Oberstein folgte ihm auf Twitter.

Wir haben, als Herr Maaßen noch Verfassungsschutzpräsident war, zusammengearbeitet, und dabei häufig auch miteinander gerungen - etwa bei seiner Forderung nach einer Zentralisierung des Verfassungsschutzverbundes. Wenn er sich damals in der Form geäußert hätte, dann wäre das nicht akzeptiert worden.

Wie sehr schaden solche Äußerungen?

Jetzt mal unabhängig von Herrn Maaßen: Wenn man eine Funktion im Verfassungsschutz bekleidet hat, der ja nicht einer politischen Partei dient, sondern unserer Demokratie als Ganzes, dann sollte man sich nach dem Ausscheiden umso mehr an den Grundsatz der politischen Neutralität halten. Sonst weckt man womöglich Zweifel an der damaligen Amtsführung, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt sind.