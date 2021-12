In deutschen Städten sind am Montag Tausende gegen Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. In Cottbus demonstrierten der Polizei zufolge rund 3000 Menschen. Im Süden Brandenburgs waren es an 16 Orten insgesamt rund 9000. In Schwerin versammelten sich etwa 2700 Menschen, auch in Rostock waren es mehrere Tausend Demonstranten. Durch Magdeburg zogen nach ersten Angaben der Polizei rund 3000 Menschen. In Halle sprach ein Polizeisprecher von rund 1500 Demonstranten. Auch in Thüringer Orten wurde demonstriert. In Gera gingen am Abend laut Polizei rund 2000 Menschen auf die Straße, 1300 in Altenburg. In Bautzen wollten Einsatzkräfte nach Polizeiangaben einen Aufzug stoppen. Dabei seien sie "massiv" mit Feuerwerkskörpern und Flaschen beworfen worden. In Saarbrücken und Fulda in Hessen demonstrierten je rund 1000 Menschen. Protestmärsche gab es in weiteren Städten von Hessen und Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.