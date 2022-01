Von Daniel Brössler und Mike Szymanski, Berlin

Die neue Regierung gerät wegen ihres Corona-Krisenmanagements unter Druck. Anlass sind die sich bereits abzeichnenden Engpässe bei PCR-Tests, mit denen Infektionen zuverlässig nachgewiesen werden können. Mit den rasant steigenden Fallzahlen steigt auch die Nachfrage nach solchen Tests. Sie werden auch gebraucht, um Quarantänezeiten zu verkürzen. Die Schlangen vor den Testzentren werden länger, Labore geraten an ihre Kapazitätsgrenzen. "Das ist Regierungsversagen der Ampel-Koalition unter Olaf Scholz und das ist Ihnen anzulasten", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller am Donnerstag im Bundestag an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewandt.

Die Regierung habe es versäumt, rechtzeitig die Laborkapazitäten zu erhöhen. In der Konsequenz werde das dazu führen, dass es Betroffenen nicht gelingt, sich "freizutesten". Der Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, hatte im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung vor knapper werdenden Testkapazitäten aufgrund der Omikron-Welle gewarnt und in Aussicht gestellt, den Zugang zu solchen Tests auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zu beschränken.

"Wir werden mit Sicherheit wie bei allen knappen Ressourcen Kapazitäten bündeln müssen, wo es erforderlich ist. Das gilt auch für Tests", sagte Breuer. Bei Knappheit müsse "priorisiert" werden. "Sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang", sagte er. Das Ziel sei aber, das bisherige Testregime so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. "Wir brauchen möglichst genaue Daten, um zu sehen, wie sich die Welle bei uns auswirkt", sagte Breuer.

"Weil derzeit kaum priorisiert wird bei PCR-Tests, stoßen die Labore in Deutschland zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen", sagte auch der Vorsitzende des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin, Michael Müller, der Rheinischen Post. Ein Sprecher Lauterbachs verwies darauf, dass in der vergangenen Woche 1,4 Millionen PCR-Tests gemacht wurden und die Kapazität in den Laboren in dieser Woche mit 2,6 Millionen angegeben worden sei.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfahl unterdessen wegen der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante nun auch allen Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren eine Covid-19-Auffrischimpfung. Die dritte Impfdosis mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer solle in einem Mindestabstand von drei Monaten zur vorangegangenen Impfung verabreicht werden, teilte die beim Robert-Koch-Institut angesiedelte Stiko mit. Der Schutz vor einer Corona-Infektionen durch die derzeit verfügbaren Impfstoffe nehme auch in der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen nach wenigen Monaten ab, begründete die Kommission die Empfehlung. Bei der Omikron-Variante sei die Wirksamkeit der Impfung zudem deutlich geringer.

Bisher hatte die Stiko eine Booster-Impfung nur allen Erwachsenen ab 18 Jahren empfohlen. Die Stiko wies darauf hin, dass die Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit einer Auffrischimpfung bei Zwölf- bis 17-Jährigen zwar noch begrenzt seien. Das Risiko schwerer Nebenwirkungen werde aber als sehr gering eingeschätzt. Lauterbach hatte die Kommission nach Angaben seines Ministeriums gebeten, das Thema zu bearbeiten. "Jetzt haben alle Jugendlichen und ihre Eltern Gewissheit: Auch bei Zwölf- bis 17-Jährigen ist Boostern empfehlenswert", erklärte er.