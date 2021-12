Von Markus Grill, Lena Kampf, Berlin, und Rainer Stadler, München

Vergangenen Freitag war Karl Lauterbach noch nicht designierter Gesundheitsminister, doch ihm dürfte schon gedämmert haben, was auf ihn zukäme, wenn er bald auch für die Pflege in Deutschland verantwortlich sein sollte. Aus Rudolstadt in Thüringen meldete das Landratsamt, in einem Pflegeheim seien 18 Menschen gestorben, die sich mit Corona infiziert hatten. Einer davon, erklärte das Amt, sei dreifach geimpft gewesen, und drei weitere zweifach. Alle anderen: ungeimpft. Insgesamt habe ein Drittel der 141 Bewohner des Heims keine Immunisierung erhalten, offenbar auf Anraten von Angehörigen und Betreuern. Das sei "traurig" und "unverzeihlich", das Ergebnis "völliger Unvernunft", sagte Lauterbach. Inzwischen meldete das Landratsamt weitere zehn Tote in dem Heim.