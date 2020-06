China gibt nach dem jüngsten Corona-Ausbruch in der Hauptstadt Entwarnung. "Die Epidemie in Peking ist unter Kontrolle gebracht worden", sagte der Chefepidemiologe des Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, Wu Zunyou, am Donnerstag. Seit Mittwoch seien 21 neue Fälle bekanntgeworden, während es tags zuvor noch 31 gewesen seien. "Wenn ich sage, dass es unter Kontrolle ist, bedeutet das nicht, dass die Zahl der Fälle morgen oder übermorgen auf null sinken wird", warnte Wu zugleich. "Der Trend wird für eine gewisse Zeit anhalten, aber die Zahl der Fälle wird abnehmen." Insgesamt wurden seit 11. Juni 158 Infektionen gemeldet.