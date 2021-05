Die Weltgesundheitsorganisation WHO lässt mit Sinopharm den ersten chinesischen Corona-Impfstoff zu, das teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf mit. Damit können UN-Organisationen das Mittel kaufen und verteilen. China hat dem internationalen UN-Impfprogramm Covax, auf das sich viele ärmere Länder verlassen, im Februar zehn Millionen Dosen versprochen. Laut unabhängigem Beraterstab SAGE beträgt die Wirksamkeit 79 Prozent. Ein weiterer chinesischer Impfstoff, vom Hersteller Sinovac, wird von der WHO noch geprüft, ebenso das russische Sputnik V und das Mittel des US-Konzerns Novavax.