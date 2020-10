Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnungen für Österreich und Italien ausgeweitet. Vom 1. November an warnt die Bundesregierung nun vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach ganz Österreich mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz in Tirol und des Kleinwalsertals (Vorarlberg), die beide nur von Deutschland aus erreichbar sind. Auch für Italien gilt die Reisewarnung dann landesweit mit Ausnahme der Region Kalabrien. Ebenfalls landesweit gilt dann auch eine Reisewarnung für Kroatien und Slowenien, Bulgarien und Ungarn sowie Zypern, wie das Robert-Koch-Institut am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte.