Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erstmals seit Wochen leicht gestiegen. Dieser Wert, der angibt, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben, lag am Sonntag bei 5,0, nach 4,9 am Samstag, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Sieben weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Auch dank der verstärkten Impfungen hat sich die Gesamtlage zuletzt merklich verbessert, allerdings blicken Politiker und Forscher besorgt auf die Delta-Virusvariante. Diese ist deutlich ansteckender und breitet sich auch in Deutschland immer mehr aus. Es ist bereits eine Debatte entbrannt, wie vor allem Kinder besser geschützt werden können und welche Corona-Sicherheitsvorkehrungen es vor allem im Herbst in den Klassenzimmern geben sollte. "Die Delta-Variante wird nach den Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen, wenn wir keine Vorsorge treffen", warnte die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie plädierte für den vermehrten Einsatz sogenannter Lollitests oder Gurgeltests - anstelle weniger präziser Antigen-Schnelltests. "Das spart Kosten und kann per PCR ausgewertet werden." Lolli- und Gurgeltests können auch gruppenweise abgenommen und auf einmal ausgewertet werden, nur bei positivem Ergebnis ist dann eine individuelle Nachtestung nötig.

Helge Braun: Kein Lockdown für Geimpfte

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, forderte massive Investitionen, um sämtliche Schulen in Deutschland gegen Corona zu wappnen. "Es muss eine Luftfilteranlage für jeden Klassenraum in diesem Land zur Verfügung gestellt werden", sagte sie in einem Gespräch mit der Funke-Mediengruppe. Die Virologin Brinkmann zeigt sich hier allerdings recht skeptisch: "Dass jedes Klassenzimmer deutschlandweit bis nach den Ferien ein individuell zugeschnittenes Belüftungssystem hat, halte ich für illusorisch." Wichtig sei ein besseres Testsystem an Schulen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, die Freigabe der Corona-Impfstoffe für Jugendliche zu empfehlen. "Das wirksamste Mittel gegen die Delta-Variante ist die Schülerimpfung. Gerade in den jüngeren Altersgruppen sind die Inzidenzzahlen am höchsten", sagte Söder der Bild am Sonntag. Deshalb solle die Stiko dringend überlegen, wann sie das Impfen von Jugendlichen empfehle. "Wir erhöhen damit nicht nur den Schutz für uns alle, sondern geben einer Generation, die auf vieles verzichten musste, wieder mehr Freiheiten zurück", betonte der CSU-Chef. Bayern werde diese Woche mit dem Impfen der Abschlussklassen beginnen. "Bundesweit müssen wir schnell und gezielt in den Schulen impfen, sobald die Empfehlung der Stiko vorliegt."

Die SPD-Landesvorsitzende in Berlin, Franziska Giffey, schlug vor, das Impftempo mit Belohnungen zu beschleunigen: "Wir sollten Anreizmethoden wie in Amerika überdenken - zum Beispiel mit Freikarten für Museen, Konzerte oder Sportveranstaltungen", sagte sie der Bild am Sonntag.

Kanzleramtschef Helge Braun hatte Geimpften bereits am Freitag Hoffnung gemacht, dass es für sie auch bei einer neuen Corona-Welle keinen neuen Lockdown geben wird - wenn die Impfungen sich auch gegen Varianten behaupten. "Solange unsere Impfung sehr gut wirkt, kommt ja ein Lockdown zulasten derer, die vollständig geimpft sind, auch nicht infrage", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenradio MDR Aktuell. "Sondern denjenigen, die geimpft sind, kann man dann auch die Normalität ermöglichen - den Besuch im Konzert genauso wie das Einkaufen."

Angesichts nicht wahrgenommener Impftermine mehren sich derweil Forderungen nach einer Kostenbeteiligung für Terminschwänzer. "Es wäre richtig, wenn es eine Strafe gäbe für diejenigen, die nicht einmal ihren Termin absagen", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der Bild am Sonntag. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) lehnt eine solche Maßnahme ab und erklärte, Solidarität erzwinge man nicht durch Strafen.