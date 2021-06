Im von der Corona-Pandemie besonders hart getroffenen Indien haben mehrere Großstädte nach einem wochenlangen Lockdown erste Lockerungen eingeleitet. In der Hauptstadt Neu-Delhi dürfen seit Montag im täglichen Wechsel jeweils die Hälfte der Geschäfte wieder öffnen. Die U-Bahn nahm den Betrieb wieder auf, zunächst mit geringerer Kapazität. In Mumbai dürfen Sportstudios und Schönheitssalons öffnen, Kinos und Einkaufszentren bleiben geschlossen. Im April und Mai wurden in Indien zeitweise mehr als 400.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Am Montag meldeten die Behörden 100.636 neue Fälle. Wissenschaftler warnen allerdings, dass angesichts der langsamen Impfkampagne im späteren Jahresverlauf eine neue Welle auf das Land zurollen könnte.