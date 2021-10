Vom 8. November an können Ausländer wieder in die USA einreisen, wenn sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Akzeptiert würden Impfstoffe, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassen wurden, teilte das Weiße Haus am Montag in Washington mit - also Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm und Sinovac. Reisende müssten ihren Impfstatus der jeweiligen Airline nachweisen, auch eine Kombination zweier Impfstoffe werde akzeptiert. Zusätzlich wird ein maximal drei Tage alter negativer Corona-Test verlangt. Menschen aus zahlreichen Ländern, darunter aus der EU und Großbritannien konnten mehr als anderthalb Jahre nicht in die USA reisen. Deutschland erlaubt Amerikanern die Einreise seit 20. Juni.