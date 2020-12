Alte Menschen und Pflegepersonal erhalten am Wochenende die ersten Vakzine, in Teilen Oberfrankens muss der Start verschoben werden. Gleichzeitig wächst die Sorge vor der in England entdeckten Corona-Variante.

Von Nico Fried und Felix Hütten, Berlin/München

Seit dem Wochenende wird in Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union gegen das Coronavirus geimpft. Hochbetagte Senioren, aber auch Pflegepersonal waren unter den ersten Personen, die eine Spritze mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer erhielten. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer schnellen Verbreitung des jüngst in England entdeckten mutierten Coronavirus, das mittlerweile auch in Deutschland nachgewiesen wurde. Wissenschaftler fordern inzwischen einen verschärften und europaweit koordinierten Lockdown.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte am Sonntag via Twitter, der Beginn der Impfungen mache Hoffnung und gebe Zuversicht. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezeichnete den EU-weiten Impfstart als berührenden Moment der Einheit.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Allerdings waren Verantwortliche in Ungarn, der Slowakei und in Deutschland vorangeprescht und hatten bereits am Samstag mit den Impfungen begonnen. So erhielt die 101-jährige Edith Kwoizalla in einem Altersheim in Halberstadt bereits am Samstag die erste Impfung in Deutschland. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war über das eigenmächtige Vorgehen des Landkreises Harz und der Heimleitung nicht informiert. Er habe davon erst durch eine SMS von Gesundheitsminister Spahn erfahren, sagte Haseloff am Sonntag.

In Italien erhielt eine 29-Jährige die erste Impfung

In Spanien wurde die 96-jährige Araceli Hidalgo als Erste geimpft. Sie habe nichts gespürt, berichtete sie hinterher in einem Pflegeheim in Guadalajara nahe Madrid. In Italien erhielt hingegen die 29-jährige Krankenschwester Claudia Alivernini in einem Krankenhaus in Rom eine erste Immunisierung. Sie sprach von einem aufregenden, historischen Moment. Einige der zuerst Geimpften forderten auch andere Menschen auf, sich immunisieren zu lassen. "Öffnen Sie Ihre Augen und lassen Sie sich impfen", sagte etwa die Krankenschwester Mihaela Anghel aus Bukarest.

Auch in weiteren Bundesländern wurde mit den Corona-Impfungen begonnen. In Berlin bekam eine 101 Jahre alte Seniorin in einem Pflegeheim am Sonntagmorgen die erste Spritze. Ein 102-jähriger Bewohner eines Altenheims der Diakonie München-Oberbayern in Riemerling könnte der älteste bislang Geimpfte in Deutschland sein.

In Bayern war der Impfbeginn überschattet von Problemen mit der für den Impfstoff notwendigen Kühlkette in mehreren Landkreisen in Oberfranken. Dort musste der Beginn der Impfung verschoben werden. Kurz zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch auf schnellere Lieferungen des Impfstoffs gedrängt und dabei betont: "Die Impflogistik steht, es braucht nur noch den Impfstoff."

Mit wachsender Sorge untersuchen Virologen derweil die vor wenigen Tagen in der englischen Grafschaft Kent aufgetauchte Sars-CoV-2-Variante "VOC 202012/01". Sie trägt im Erbgut auffällig viele Mutationen. Betroffen ist insbesondere das Oberflächenstachel-Protein. Das Virus nutzt es als Türöffner in menschliche Zellen und soll, das legen erste Analysen nahe, in der mutierten Variante etwas besser binden. Das Virus könnte sich damit schneller verbreiten.

"Wir spielen ein sehr gefährliches Spiel."

Isabella Eckerle, Virologieprofessorin an den Universitätskliniken Genf, forderte bereits an Heiligabend ein europaweites Vorgehen, um die Ausbreitung der Virusmutante zu bremsen. Angesichts der ersten Daten, die eine deutlich erhöhte Übertragbarkeit beschreiben, solle sich Europa auf einen koordinierten vollständigen Lockdown vorbereiten, so Eckerle auf Twitter. Sehr wahrscheinlich verbreite sich die in England entdeckte Virusvariante bereits in vielen Ländern.

Gestützt wird diese Vermutung in einer ersten, noch nicht begutachteten Modellrechnung von Epidemiologen und Mathematikern der London School of Hygiene & Tropical Medicine, die eine erhöhte Übertragbarkeit der Virusmutante von 56 Prozent im Vergleich zu vorigen Versionen prognostizieren. Wahrscheinlich werde die erhöhte Übertragbarkeit zu einem starken Anstieg der Inzidenz führen, wobei Covid-19-Hospitalisierungen und Todesfälle im Jahr 2021 voraussichtlich ein höheres Niveau als im Jahr 2020 erreichen werden, schreiben die Autoren.

Uğur Şahin, Chef des Impfstoffentwicklers Biontech, zeigte sich bereits vor Weihnachten zuversichtlich, dass sein Vakzin auch gegen die mutierte Virusvariante helfen werde. Doch bis Impfungen das Infektionsgeschehen messbar eindämmen, müsse die Zahl der Neuinfektionen weiterhin weltweit drastisch sinken, mahnen Fachleute. Alle Länder sollten tun, was sie können, um die Übertragung von Sars-CoV-2 in den kommenden Monaten zu minimieren, sagte die WHO-Infektionsepidemiologin Maria Van Kerkhove dem Fachmagazin Science. "Wir spielen ein sehr gefährliches Spiel."