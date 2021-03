Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Polen als Hochinzidenzgebiet ein. Von Sonntag an ist die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Nachbarland nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. In Polen sind die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden lag am Freitag bei 25 998, im deutlich bevölkerungsreicheren Deutschland bei 17 482. Mehr als 60 Prozent der Neuinfektionen in Polen werden auf die britische Virusvariante zurückgeführt. Grenzpendler nach Mecklenburg-Vorpommern sollen alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen. In Brandenburg sollen sich Pendler nur zwei Mal pro Woche testen lassen.

Auch Bulgarien und Zypern stehen nun auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Großbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen gelockert. Ganz aufgehoben wird die Quarantäne und die Testpflicht für die portugiesische Algarve. Wie zuvor schon Mallorca und die anderen Balearen-Inseln wird das Gebiet von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Allerdings dürfen die Hotels an der Algarve derzeit noch keine Touristen aufnehmen.