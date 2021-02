Die übrigen Einschränkungen wollen Bund und Länder bis März in Kraft lassen. Nur für Friseure könnte es eine Ausnahme geben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben am Mittwoch um eine Verlängerung des geltenden Lockdowns gerungen. Merkel hatte in einer Bund-Länder-Konferenz dafür plädiert, die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie um einen weiteren Monat, bis zum 14. März, zu verlängern. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor, welcher der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Länder hatten dagegen eine Verlängerung bis zum 7. März vorgeschlagen, wie aus Teilnehmerkreisen zu hören war. Bislang waren die Einschränkungen bis zum 14. Februar befristet gewesen.

Zu den Schulen und Kindertagesstätten heißt es im Entwurf des Kanzleramts, "Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich" sollten künftig Priorität haben: "Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden", mit Masken, Lüften und mehr Schnelltests. Zuständig seien dafür allerdings die Bundesländer. Einige von ihnen, etwa Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, hatten schon im Vorfeld angekündigt, dass sie auf jeden Fall Öffnungsschritte in den Schulen durchsetzen wollten.

Hamburger Forscher des Universitätsklinikums Eppendorf hatten am Mittwoch davor gewarnt, dass sich die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Verlauf der Corona-Pandemie weiter verschlechtert habe. Extrem belastet seien vor allem Kinder aus Risikofamilien, erklärte die Leiterin der Studie, Ulrike Ravens-Sieberer. Gründe hierfür seien vor allem der Rückgang von sozialen Kontakten während des Homeschoolings, eine ungesündere Ernährung und deutlich weniger Bewegung. Bis zu 40 Prozent der Befragten seien nicht mehr sportlich aktiv, weil Angebote der Sportvereine und Freizeitaktivitäten fehlen, hieß es. Befragt wurden mehr als 1600 Eltern und mehr als 1000 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren.

Über erste Lockerungen der Maßnahmen könnte im März entweder im Rahmen eines neuen Bund-Länder-Treffens entschieden werden - oder aber die Regierungschefs einigen sich darauf, "bei einer stabilen deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner" Maßnahmen aufzuheben. Beide Alternativen sind in dem Papier genannt. Von den vorsichtigen Öffnungen könnte dann der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie "körpernahe Dienstleistungsbetriebe" profitieren. Friseurinnen und Friseure sollen dem Entwurf zufolge aber schon vom 1. März an wieder arbeiten dürfen. Lediglich in Ländern und Landkreisen, die weiter über der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 liegen, sollen die Maßnahmen schärfer bleiben.

Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas sagte, sie erwarte von dem Treffen zwar eine Verlängerung der Maßnahmen, aber auch, "dass sie heute vereinbaren, einen Stufenplan zur schrittweisen Rückkehr zum normalen Leben zu entwickeln". Die Menschen erwarteten "eine klare Perspektive". Auch FDP-Chef Christian Lindner forderte eine Öffnungsperspektive für die Wirtschaft über einen Stufenplan, der in Regionen mit niedrigen Infektionszahlen Lockerungen zulasse: "Dieses Weiter-so ist nach einem Jahr zu wenig", sagte er.

Zwischen der Bundesregierung und einigen Ministerpräsidenten werden seit Tagen auch zusätzliche Einreisesperren aus Ländern mit hoher Mutationsbelastung diskutiert. Denkbar wäre, dass an den Grenzen zu Tschechien und Österreich Einreisesperren verhängt werden, unter Umständen sogar stationäre Grenzkontrollen. Ob das Thema beim Treffen am Mittwoch zur Sprache kommen würde, blieb zunächst allerdings noch offen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuletzt erklärt, Einreisesperren aus Österreich seien kein Tabu mehr, wenn die Gefahr von Virusvarianten im Nachbarland weiter wachse.

Ähnlich sieht das inzwischen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), auch mit Blick auf das Nachbarland Tschechien. "Wir sehen die Entwicklung in einigen Landkreisen Tschechiens mit Sorge und beobachten das sehr aufmerksam", sagte sein Sprecher. Sollte das Robert-Koch-Institut die Regionen zu sogenannten Virusvariantengebieten erklären, müssten Einreisende an den Grenzen zurückgewiesen werden. "Dann werden auch stichprobenartige Grenzkontrollen nicht mehr reichen." Seehofer hatte kürzlich zwar noch erklärt, stationäre Grenzkontrollen wegen Virusmutationen werde es nicht geben. Anders als bei Flugreisen etwa aus Großbritannien sieht er bei Landgrenzen zu Nachbarstaaten die Sache inzwischen aber anders. Nur durch stationäre Kontrollen seien Zurückweisungen an solchen Landgrenzen auch durchführbar. Söder dürfte diese Haltung unterstützen.