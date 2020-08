Von Kristiana Ludwig, Berlin

Stundenlang berieten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Donnerstag, um sich auf neue Coronaregeln für den bevorstehenden Herbst zu verständigen. Die Konferenz sollte eigentlich für einheitliche, bundesweite Regeln in der Krise sorgen. Heraus kam ein weich formulierter Beschluss mit wenigen konkreten Zahlen und kaum Vorgaben für die Bundesländer. An welche Regeln sollen sich jetzt eigentlich die Bürger halten? Ein Überblick.

Was passiert, wenn man keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, obwohl man es sollte?

In 15 von 16 Bundesländern soll ein Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld kosten. Nur Sachsen-Anhalt will auf Sanktionen verzichten. Überall sonst soll man mindestens 50 Euro zahlen müssen. Dabei ist es in vielen Bundesländern jetzt schon deutlich teurer, ohne Maske erwischt zu werden. In Baden-Württemberg zum Beispiel kostet Bahnfahren ohne Maske mindestens 100 Euro, in Bayern wurde das Bußgeld auf 250 Euro im einmaligen Fall und auf bis zu 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen angehoben. Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wollen immerhin 150 Euro verlangen.

Welche Feste und Konzerte dürfen noch stattfinden?

Die Ministerpräsidenten haben sich darauf geeinigt, dass noch bis Ende des Jahres nur die Veranstaltungen erlaubt sein sollen, auf denen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Was das konkret für Weihnachtsmärkte, Karnevalsfeiern und Konzerte im Herbst und Winter heißt, ließen sie noch offen. Wie bisher wird es wohl darauf ankommen, in welchem Bundesland eine Tagung oder eine Feier stattfinden soll. Denn hier sind die Regeln weiter vollkommen verschieden. In Bayern dürfen Veranstalter im Augenblick bis zu 400 Gäste einladen, in Berlin bis zu 1000. Vom 1. September an dürfen in der Hauptstadt sogar bis zu 5000 Menschen zusammenkommen.

Gilt das auch für private Geburtstagsfeiern oder Trauungen?

Nein. Bei privaten Feiern sind die erlaubten Besucherzahlen fast überall geringer. In Bayern dürfen sich lediglich 200 Menschen im Freien treffen, drinnen sind 100 Gäste erlaubt. Bremen genehmigt drinnen 250 und draußen 400 Personen. Sachsen-Anhalt ist großzügiger: Wer in Magdeburg oder Halle heiratet und die Feier gut organisiert, darf bis zu 1000 bewirten.

Was gilt jetzt in den Schulen?

In den meisten Bundesländern gilt nun auf Fluren und Gängen eine Maskenpflicht für Schüler. In Nordrhein-Westfalen müssen die Kinder ihren Mundschutz auch im Unterricht tragen - in Berlin können sich einzelne Klassen freiwillig auf diese Regel verständigen. In Hessen haben sich einige Kommunen für Masken im Unterricht entschieden, darunter Frankfurt.

Und wenn das Kind krank ist?

Bund und Länder wollen noch in diesem Jahr Eltern fünf zusätzliche Tage zugestehen, an denen sie Kinderkrankengeld erhalten können. Das gilt für gesetzlich Krankenversicherte. Wer seine Kinder allein erzieht, soll bis zum Jahresende zehn weitere Tage zuhause bleiben dürfen.

Was wird aus den Fußballspielen?

Das ist noch nicht raus. Die Bundesländer wollen jetzt in einer Arbeitsgruppe darüber beraten, ob und wann Fußball wieder vor Publikum stattfinden kann.

Wie soll man sich in Zukunft verhalten, wenn man aus einem Risikogebiet nach Deutschland reist?

Es kommt darauf an. Wer ganz bewusst und zum Vergnügen in eine Region gefahren ist, die das Robert-Koch-Institut schon vorher als Risikogebiet gekennzeichnet hatte, der muss anschließend nicht nur in die zweiwöchige Quarantäne, sondern soll auch keine Entschädigung für seinen Einkommensausfall mehr bekommen. Dies gilt allerdings nicht für Dienstreisen, die nicht vermeidbar sind. Für alle Rückkehrer soll die Quarantäne mindestens fünf Tage dauern. Erst dann kann ein negatives Testergebnis die Isolation beenden.

Darf man sich weiterhin nach dem Urlaub umsonst testen lassen?

Wer aus einem Risikogebiet kommt, soll auch künftig noch einen Test bezahlt bekommen, um die Quarantäne vor Ablauf der 14 Tage beenden zu können. Die Menschen, die aus anderen Regionen zurückreisen, sollen nur noch bis zum 15. September einen Test bekommen. Danach wollen die meisten Bundesländer dieses Angebot streichen, um ihre Testkapazitäten zu schonen. Nur Bayern geht hier einen Sonderweg: Hier sollen die Gratis-Tests an Flughäfen und Autobahnen noch mindestens bis zum 1. Oktober weiter angeboten werden.

Wie soll es im Herbst für die Menschen in Pflegeheimen weitergehen?

"Um in gefährdeten Bereichen vorzubeugen, etwa in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung", heißt es in dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, soll nun ein Konzept entwickelt werden, um gezielt Mitarbeiter und Bewohner zu testen. Das gilt auch für Bildungseinrichtungen, also für Erzieher und für Lehrer.