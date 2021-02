Anne Eeten hat viele Helfer. Die Soldaten unterstützen die Oldenburger Einrichtungen "Friedas-Frieden-Stift" und Elisabethstift in der Corona-Pandemie mit praktischer Arbeit vor Ort in den Häusern.

Bei Tests in Alten- und Pflegeheimen helfen inzwischen Tausende. Dem ehemaligen CDU-Verteidigungsminister Volker Rühe reicht das aber nicht. Er appelliert an die Kanzlerin.

Bei den Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen helfen inzwischen mehr als 3000 Soldaten. Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sagte am Montag in Berlin, aktuell seien es rund 3100 Bundeswehrangehörige. Mehr als die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte habe um Hilfe nachgesucht. Die Bundeswehr könne innerhalb von 48 Stunden helfen, wenn Unterstützung angefordert werde, sagte Fietz. Mit den Tests soll möglichst verhindert werden, dass Bewohner von Alten- und Pflegeheimen von Besuchern oder Personal mit dem Coronavirus angesteckt werden. Hochaltrige Menschen haben ein deutlich höheres Risiko eines schweren Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung.

Der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) hatte zuvor einen schleppenden Einsatz von Soldaten zum Corona-Schutz der Altenheime in Deutschland kritisiert. Er appellierte am Montag an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), das Thema an sich zu ziehen. Der Bild sagte Rühe: "Merkel sagte kürzlich, ihr breche das Herz, wenn sie an die hohen Corona-Todeszahlen in Altenheimen denke. Sie versprach, alles dafür zu tun, dass die Alten in den Heimen besser vor dem Virus geschützt werden. Wir brauchen jetzt mehr Führungsstärke der Kanzlerin." Rühe unterstrich, die Altenheim-Frage gehöre auf der Tagesordnung der Kanzlerin ganz nach oben. "Ich verstehe die Zurückhaltung beim Bundeswehreinsatz in Altenheimen überhaupt nicht."

Als Verteidigungsminister habe er 1997 die deutschen Soldaten an die Oder zur Fluthilfe abkommandiert, erinnerte Rühe. "Eine Flutkatastrophe ist mit der Corona-Pandemie nicht vergleichbar. Corona ist für unser Land wesentlich dramatischer. Das Hochwasser war sichtbarer als das gnadenlose Corona-Virus in den Altersheimen." Rühe schlug der Bundeskanzlerin vor, den Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, im Kanzleramt zu treffen "und sich über die Möglichkeiten der Bundeswehr bei der Pandemie-Abwehr informieren zu lassen". Danach sollten Merkel und Zorn "vor TV-Kameras an alle Verantwortlichen in Bund, Ländern und Landkreisen appellieren, jetzt schnell alles Erforderliche zu unternehmen, dass die Heime durch den Einsatz unserer Soldaten sicherer werden", verlangte Rühe.