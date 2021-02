Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erwartet, dass Soldaten bei der Ausweitung der Impfkampagne in Deutschland noch deutlich mehr gebraucht werden. "Ich glaube, dass das notwendig sein kann, wenn eben Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird und es darum geht, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen", sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag im RTL/ntv "Frühstart". Bisher stünden etwas mehr als 2000 Soldaten zur Hilfe in den Impfzentren bereit. Das Gesamtkontingent für Amtshilfe in der Corona-Krise war auf 25 000 Männer und Frauen erhöht worden. Die Ministerin signalisierte Bereitschaft, noch einmal mehr Soldaten in die Gesundheitsämter zu schicken, damit sie auch bei höheren Corona-Inzidenzen Herr der Lage bleiben. Derzeit seien insgesamt 18 165 Soldaten in der Amtshilfe eingesetzt, sagte Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis und Nationaler Territorialer Befehlshaber, in einer telefonischen Pressekonferenz.