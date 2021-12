Zwei Jahre lang dominiert die Seuche nun schon den Alltag. Trotz Impfungen liegt eine Rückkehr zum Gewohnten immer noch in weiter Ferne. Wie geht es den Deutschen heute - und auf was kommt es jetzt an?

Von Katharina Riehl

Die neue Zeitrechnung begann am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 2020 in einem Seniorenheim in Halberstadt, als die 101-jährige Edith Kwoizalla einen Piks in den Oberarm bekam. Deutschland beging gerade das wahrscheinlich seltsamste Weihnachten, an das viele sich erinnern konnten. Die einen feierten erstmals ohne Eltern und Großeltern und verzichteten auf Zugreisen am Vorweihnachtsabend durch die Republik. Andere saßen mit der Oma, ihren im Internet damals noch für viel Geld gekauften Schnelltests und einem seltsam schlechten Gewissen unter dem Tannenbaum. Doch als am 26. Dezember Edith Kwoizalla in Sachsen-Anhalt als erste Deutsche eine Corona-Impfung bekam, da schien das kommende Jahr dann doch plötzlich das zu verheißen, was für viele der größte Weihnachtswunsch gewesen sein dürfte: bald endlich wieder ein normales Leben zu führen.