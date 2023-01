Aus Sorge über die Corona-Infektionswelle in China will Deutschland eine Corona-Testpflicht für Einreisende von dort verhängen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gab am Donnerstag eine Änderung der Einreiseverordnung bekannt. Am Mittwochabend hatte ein Expertenkreis der Europäischen Union eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. "Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie-Lage in China gefunden", betonte Lauterbach. Reisende aus China brauchen vor Abreise einen negativen Antigenschnelltest. Die Regelung gilt von Montag, 9. Januar, 0 Uhr an. Nach der Einreise sollen stichprobenweise Tests vorgenommen werden, um Virusvarianten zu erkennen. Der internationale Luftfahrtverband IATA nennt die Tests hingegen überflüssig. Außer einigen EU-Staaten schreiben zum Beispiel auch die USA, Kanada, Australien, Japan und weitere asiatische Länder Reisenden aus China Corona-Tests vor. Peking hatte jüngst seine Abkehr von ihrer strikten Null-Covid-Politik verkündet.