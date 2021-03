Trotz doppelt so hoher Inzidenzwerte wie in Deutschland verschärft Österreich seinen Lockdown nicht - zum Unverständnis des Gesundheitsministers. Kanzler Kurz fühlt sich derweil bei der Verteilung der Impfdosen in der EU übergangen.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Parallel zu den Beratungen von Bund und Ländern in Berlin, bei denen in der Nacht zu Montag ein radikaler Lockdown über Ostern beschlossen wurde, hatte sich am Montag auch in der österreichischen Hauptstadt die Bundesregierung unter Sebastian Kurz mit Landeshauptleuten und Experten zusammengesetzt. Die Inzidenzzahlen sind in Österreich doppelt so hoch wie im Nachbarland, über sieben Tage lagen sie im Durchschnitt bei etwa 250, in Wien sogar bei mehr als 300.