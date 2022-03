Von Dominik Prantl

Vor wenigen Tagen ging es mal wieder um Après-Ski. Fast punktgenau zwei Jahre nachdem die erste Corona-Welle durch die österreichischen Skigebiete und -bars geschwappt war, wurde St. Antons Bürgermeister Helmut Mall wegen neuerlicher Auswüchse in seinem weltbekannten Skiort am Arlberg auf orf.at mit den Worten zitiert: "Wenn man sich die Videos der letzten Wochenenden so anschaut, fehlen mir die Worte. Manche Leute wissen scheinbar nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen." Dass das Partyleben so massiv zurückkomme; das habe man nicht erwartet.