Die Regierung in Den Haag setzt auf Öffnungen, obwohl die Krankenhäuser am Anschlag sind. Gleichzeitig wird mit fragwürdigen Experimenten untersucht, ob Großveranstaltungen in der Pandemie funktionieren.

Von Thomas Kirchner, München

Dienstag war Koningsdag, der Tag, an dem die Niederländer ihr Land feiern und das Leben. Eine verrückte große Party in allen Städten und Dörfern ist das normalerweise, ein kollektives Besäufnis in quietsch-orange. In diesem Jahr wurden, wie schon 2020, Pandemie-bedingt alle Feierlichkeiten abgesagt und öffentlicher Alkoholkonsum verboten. Doch mit der Disziplin klappte es heuer nicht mehr so gut. Allein in Amsterdam musste die Polizei zwei große illegale Feste beenden und 150 Menschen Strafen auferlegen. Die Stadtverwaltung warnte am Mittag, Besucher sollten aus Amsterdam wegbleiben. Mehrere Parks mussten wegen Überfüllung geschlossen werden. Ähnliche Szenen spielten sich in Utrecht und Rotterdam ab. Der Grund für die Feierwut: Das Land steht kurz vor dem ersten großen Öffnungsschritt aus dem Lockdown. Die meisten Niederländer wollen endlich wieder durchstarten.