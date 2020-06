Das Coronavirus hat alle europäischen Gesellschaften getroffen. Reagiert haben sie durchaus unterschiedlich. Während etwa die Griechen frühzeitig und diszipliniert vorgingen, übersahen die Schweden beim Versuch, entspannt durch die Krise zu manövrieren, offenbar einige Klippen. Weniger bekannt ist, dass auch die Niederlande ein riskantes Spiel spielen und darüber widersprüchlich informieren. Dort entschied man sich für einen "intelligenten" Lockdown: strenger zwar als in Schweden, aber betont locker und weniger "autoritär" als in den Nachbarländern - fast ohne Widerspruch der Öffentlichkeit. Das Ergebnis: nicht so schlecht wie in Großbritannien oder Schweden, aber auch nicht gut. Bei der Übersterblichkeit durch Covid-19 liegt das Land im Vergleich weit oben, fast auf dem Niveau Italiens.