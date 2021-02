Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnt drei Wochen vor dem vorläufigen angekündigten Ende des Lockdowns zu weiterer Vorsicht: "Das Virus gibt nicht einfach auf", sagte er in einer Pressekonferenz am Freitag. Das zeigten die jüngsten Entwicklungen sowohl bei der wachsenden Ausbreitung der Mutanten als auch beim Abflachen des Rückgangs der Neuinfektionen. Um der zuerst in Großbritannien entdeckten Mutante entgegenzuwirken, seien Maßnahmen wie die Einreisesperren aus bestimmten Ländern sinnvoll und wirksam.

Bei den Impfungen verfolge man weiterhin die Strategie, möglichst schnell vielen Menschen durch eine bei den bisherigen Impfstoffen notwendigen Zweitimpfung vollen Schutz zu geben. Da die Lieferungen durch die Hersteller nun zunehmen, müsse man aber auch das Impf-Tempo erhöhen. "Da müssen wir die Zahl in nächster Zeit mindestens verdoppeln", sagte Spahn. Er dementierte Berichte, dass ab 1. April auch in Hausarztpraxen geimpft werden könne.

Spahn bekräftigte die Pläne der Bundesregierung, ab Anfang März kostenlose Schnelltests zur Verfügung stellen zu wollen. Er kündigte an, dass es zu Beginn der Einführung durch den großen Andrang aber auch zu Engpässen kommen könne. Auch Selbsttests für alle seien absehbar. All diese Maßnahmen würden helfen, schneller und stabil aus dem Lockdown herauszukommen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, appellierte erneut an alle, die bekannten Hygiene-Regeln einzuhalten. Dazu gehöre, auch in Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten, Maske zu tragen. Das gelte auch im Auto mit Kollegen und vor allem im öffentlichen Nahverkehr, so Wieler. Er mahnte, beim ersten Anzeichen von Atemwegserkrankungen zu Hause zu bleiben und sich in einer Arztpraxis testen zu lassen. "Die Testkapazitäten sind da", sagte der RKI-Präsident. Bei einem positiven Testergebnis sei es wichtig, die Menschen um einen herum darüber zu informieren.

Zur anhaltenden Impfdebatte sagte Wieler, alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe seien sicher und wirksam, nach allem was man wisse auch gegen die bekannten Virusvarianten. Wieler warnte vor verfrühten Öffnungen: "Unbedachte Lockerungen werfen uns zurück." Er erwarte einen Anstieg der Infektionen auch unter jungen Menschen und Kindern.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek schloss sich den Ausführungen Wielers und Spahns an. Man merke auch in Landkreisen mit hohen Inzidenzwerten wie Tirschenreuth bereits das Vorkommen der Mutante B.1.1.7. Noch könne man diese allerdings eindämmen.

Nun bereite man sich darauf vor, die Impfkapazitäten weiter zu erhöhen. In die Pläne eingeschlossen seien Arztpraxen und auch Betriebsärzte. "Impfen ist ein Stück weit ein Licht am Ende des Tunnels." Holetschek erklärte, dass er beim Impfstoff der Firma Astra Zeneca keinerlei Bedenken habe, er aber unterschiedliche Meinungen in der Bevölkerung wahrnehme.

Er forderte, im Bereich der Pflege in Zukunft "groß zu denken" und damit einhergehend massive Investitionen in den Bereich an sich zu tätigen wie auch in die Förderung der Angestellten. Dies müsse so schnell wie möglich angegangen werden.

RKI: 9113 Neuinfektionen und 508 weitere Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9113 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 508 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards vom frühen Morgen wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Ab 9.30 Uhr informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Chef Lothar Wieler und der Vorsitzende der Länder-Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek, in der Bundespressekonferenz über die aktuellen Entwicklungen.

Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI nämlich binnen eines Tages 9860 Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 56,8 - und damit geringfügig niedriger als am Vortag (57,1). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben. Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 369 719 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 67 206.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,94 (Vortag 0,85). Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Justizministerin: Länder sollen Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen überprüfen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht fordert die Länder zur Überprüfung der Verhältnismäßigkeit ihrer Corona-Maßnahmen auf und verweist auf sonst drohende Gerichtsverfahren. "Die Bundesländer müssen prüfen, ob die jetzt geltenden Maßnahmen bei ihnen noch erforderlich sind oder nicht mildere Maßnahmen wie die Durchführung von Tests oder die Anwendung von Hygienekonzepten ausreichen", sagt die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. "Begründungspflichtig ist die Anordnung von Einschränkungen und nicht deren Lockerung", ergänzt sie. "Die Gerichte beobachten das sehr genau."

Kretschmann attackiert Laschet: "Hast du ein Problem, schau ins Gesetz"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann attackiert CDU-Chef Armin Laschet wegen dessen Kritik am Umgang mit der Pandemie. Der für eine Öffnung des Einzelhandels von Bund und Ländern angepeilte Inzidenzwert von 35 stehe im Infektionsschutzgesetz, so der Grünen-Politiker bei einer Online-Konferenz des Wirtschaftsrats der CDU.

"Das ist keine erfundene Zahl, wie es Herr Laschet nahegelegt hat", sagte Kretschmann und fügte an: "Hast du ein Problem, schau ins Gesetz." Laschet hatte gesagt: "Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen." Darüber würden Bund und Länder bei ihrem nächsten Treffen am 3. März sprechen.

Kretschmann reagierte dünnhäutig auf Forderungen aus der Wirtschaft nach Öffnungsperspektiven. "Ich hör natürlich immer öffnen, öffnen, öffnen", sagte er am Donnerstag. "Ich hör immer nur öffnen. Ich möchte mal einen erleben, der mal sagt, jetzt machen Sie mal ein bisschen was schärfer. Das hör ich nie!"

Er müsse spiegeln, was eine Öffnung für Konsequenzen für die Pandemie habe. "Wir schließen die Geschäfte nicht, weil wir jetzt autoritäre Gelüste haben." Eine dritte Welle, die noch schlimmer sei als die zweite, könne nicht im Interesse der Wirtschaft sein. "Dann machen wir einen richtigen Lockdown - den gab es bisher ja gar nicht."

Paul-Ehrlich-Institut: "Kein neues Risikosignal" für Astra-Zeneca-Impfstoff

Auch nach negativen Erfahrungen von Geimpften haben die Behörden keine besonderen Bedenken gegen den Covid-19-Impfstoff von Astra Zeneca. "Das Nutzen-Risiko-Profil wird für alle drei Impfstoffe als weiterhin positiv bewertet", berichtete das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Donnerstag in Langen. Sowohl eigene Analysen als auch internationale Daten wiesen "nicht auf ein neues Risikosignal hin", heißt es in dem jüngsten Sicherheitsbericht zu Covid-19-Impfstoffen.

In den vergangenen Tagen hatten sich Beschwerden von Geimpften über starke Reaktionen, Krankschreibungen und geplatzte Impftermine gehäuft. Das Mittel von Astra Zeneca wurde als dritter verfügbarer Impfstoff erst am 30. Januar zugelassen - bis 12. Februar wurden dem PEI 20 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen nach Verabreichung des Impfstoffs direkt gemeldet. Man habe aber Berichte aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen bekommen, "in denen über vermehrte Krankmeldungen des mit dem Covid-19-Impfstoff Astra Zeneca geimpften Personals berichtet wird", hieß es aus Langen.

Bei den gemeldeten Reaktionen handelt es sich dem PEI zufolge um "bekannte und in der Fachinformation aufgeführte systemische, vorübergehende unerwünschte Reaktionen wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskel- und Gliederschmerzen und allgemeines Krankheitsgefühl, die insgesamt als grippeähnliche Beschwerden zusammengefasst werden können". Die Reaktionen seien "nicht mit schwereren oder länger andauernden Erkrankungen verbunden". Es handle sich in der Regel um "die normale Immunantwort des Körpers auf die Impfung".

Aus den klinischen Prüfungen sei bekannt, dass ältere Personen weniger stark reagierten als jüngere. Die Häufigkeit von Nebenwirkungen nehme bei der zweiten gegenüber der ersten Impfung leicht ab.

Lauterbach lässt sich mit Astra-Zeneca-Vakzin impfen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach arbeitet Ende kommender Woche als Impfarzt in einem Leverkusener Impfzentrum und bekommt dabei den Impfstoff von Astra Zeneca verabreicht. "Ich werde mich dort, wie alle Mitglieder des Impfzentrums, natürlich mit Astra Zeneca impfen lassen", sagte der Mediziner und Bundestagsabgeordnete dem Tagesspiegel. "Wir wollen ein klares Bekenntnis zu Astra Zeneca abgeben, das ist ein sicherer und guter Impfstoff."

Das Vektor-basierte Astra-Zeneca-Mittel ist in der EU ein wichtiger Baustein in der Impfstrategie, da es vergleichsweise günstig ist und weniger hohe Anforderungen an Transport und Lagerung stellt als die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Wegen seiner geringeren Wirksamkeit und Berichten über Nebenwirkungen ist es jedoch in Verruf geraten - zu Unrecht, wie viele Experten meinen.

Immunologen und Ärzte werben für Astra-Zeneca-Impfstoff

In der Diskussion um die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astra Zeneca sind Ärzte und Immunologen bemüht, Zweifel an dem Vakzin zu zerstreuen. Der Impfstoff sei gut und wirksam, betonten der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, und der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch für den Impfstoff geworben, der in der Europäischen Union neben denen von Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen ist.

Spahn sagte in Berlin, für alle drei bislang zugelassenen Impfstoffe - neben Astra Zeneca die von Biontech und Moderna - gelte, dass ein sicherer und wirksamer zugelassener Impfstoff schütze. Mit Blick auf Astra Zeneca betonte Spahn, er sei von den Zulassungsprozessen und Prüfungen überzeugt. "Und deswegen werde ich mich zu gegebener Zeit sicherlich auch damit impfen lassen", fügte er hinzu.

Der Immunologe Watzl sagte der Augsburger Allgemeinen am Donnerstag: "Das Mittel von Astra Zeneca ist ein sehr guter Impfstoff, auch wenn die anderen noch ein bisschen besser sind." Durch den in Deutschland verlängerten Abstand zwischen erster und zweiter Dosis werde die Wirksamkeit von Astra Zeneca mutmaßlich auf 80 Prozent erhöht. Der Impfstoff biete einen deutlichen Schutz vor einer Corona-Erkrankung, der um ein Vielfaches besser sei, als wenn man nicht geimpft sei.

Das Astra-Zeneca-Vakzin unterscheide sich auch bei den Nebenwirkungen kaum von den anderen Wirkstoffen, sagte Watzl weiter. "Ein Unterschied zwischen den Impfstoffen ist, dass diese Nebenwirkungen bei mRNA-Impfstoffen in mehr Fällen und stärker nach der zweiten anstelle der ersten Impfung auftreten. Bei Astra Zeneca ist es genau umgekehrt."

Die Grünen warfen der Regierung im Zusammenhang mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff "massive Kommunikationsversäumnisse" vor. Es werde zu wenig erklärt, über die Wirksamkeit des Impfstoffes würden "Schauergeschichten" erzählt. Dabei sei eine Wirksamkeit von 70 Prozent für Impfstoffe keine Seltenheit, sagte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche der Welt. Der Linke-Gesundheitspolitiker Achim Kessler forderte in derselben Zeitung Freiheit bei der Wahl des Impfstoffs - vorausgesetzt, es sei genug Impfstoff für alle vorhanden.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hatte sich gegen das Spritzen des Astra-Zeneca-Vakzins bei medizinischem Personal und Pflegekräften ausgesprochen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, rief seine Kolleginnen und Kollegen hingegen auf, sich mit diesem Vakzin impfen zu lassen. "Sie schützen damit sich selbst und andere", sagte Reinhardt der Neuen Osnabrücker Zeitung (Mittwoch).

Studie zu Corona-Toten: Virus in den meisten Fällen Todesursache

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat alle 735 Todesfälle, die im Jahr 2020 in Hamburg in einen Zusammenhang mit Covid-19 gebracht wurden, untersucht. Bei 618 konnten die Forscher die Infektion als Todesursache bestätigen. Sieben Prozent der Toten - also rund 50 - waren zwar mit dem Virus infiziert, die Infektion war aber nicht die Todesursache. Bei den übrigen knapp 70 Verstorbenen wollten die Angehörigen keine Obduktion oder es fehlten Unterlagen.

Im Zuge der Untersuchung bestätigte das Klinikum auch die positive Wirkung von Blutverdünnungsmitteln. "Zwar haben unsere Obduktionen der Verstorbenen gezeigt, dass die Covid-19-Erkrankten trotz der Gabe von Blutverdünnungsmitteln noch Blutgerinnsel in den Lungenschlagadern aufweisen konnten", sagte der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, Benjamin Ondruschka, am Donnerstag. In der statistischen Auswertung hätten sich aber längere Überlebenszeiten seit einer Therapieumstellung gezeigt.

Bereits im Mai vergangenen Jahres war bei den Hamburger Obduktionen aufgefallen, dass Covid-19 zu ungewöhnlich vielen Thrombosen und Lungenembolien führt. Daraufhin waren die bundesweit geltenden Behandlungsleitlinien geändert worden. Seitdem wird Ärzten empfohlen, Patienten nach individueller Risikoeinschätzung mit einem Blutverdünnungsmittel zu behandeln.