Baden-Württemberg dringt auf eine schrittweise Lockerung des Corona-Lockdowns mit Hilfe von Schnelltests. In einem Impulspapier für die Bund-Länder-Beratungen am kommenden Mittwoch schlägt das Land vor, unter anderem Teile des Einzelhandels und der Gastronomie sowie Museen auf diese Weise zu öffnen.

Die Veranstalter und Betreiber der Einrichtungen "müssen dafür Sorge tragen, dass nur Besucherinnen und Besucher Zutritt erhalten, die einen negativen Test vorweisen können", heißt es in dem Papier vom Donnerstag, das der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt.

Detailansicht öffnen Coronavirus - Tübingen ARCHIV - 16.02.2021, Baden-Württemberg, Tübingen: Lisa Federle, Notärztin und Initiatorin eines mobilen Testbusses für Corona-Schnelltests, führt während einer Schulung für die Durchführung von Corona-Schnelltests für Erzieherinnen und Lehrerinnen einen Antigentest durch. (zu dpa: ´Baden-Württemberg will mit Hilfe von Schnelltests aus dem Lockdown") Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: dpa)

Stiko-Chef: Keine Impfungen nach "Gutsherrenart"

Die Diskussion um die Impfreihenfolge geht weiter: Seit Mittwoch können nun Grundschullehrkräfte und Kita-Erzieherinnen vorrangig geimpft werden - doch das stößt nun wieder auf Kritik bei Experten. Das weiche von der Impfreihenfolge ab, die die Ständige Impfkommission aufgrund wissenschaftlicher Kriterien empfohlen habe, sagte deren Chef Thomas Mertens dem rbb-Sender Radioeins. "Ich warne davor, eine Priorisierung nach diesen evidenzbasierten Kriterien ganz aufzugeben, weil dies (...) zu einem Chaos und einer Vergabe von Impfungen nach Gutsherrenart führen würde."

Für Menschen mit Vorerkrankungen sei es zum Teil schwer verständlich, wenn sie durch eine geänderte Priorisierung auf eine Impfung, auf die sie warten, nun noch länger warten müssten, sagte Mertens. Lehrkräfte und Erzieherinnen hätten kein höheres Risiko für eine schwere Covid-Erkrankung - außer wenn sie selbst unter einer Vorerkrankung litten. Dann könnten sie aber schon nach den bisherigen Plänen vorrangig geimpft werden. Bei Beibehaltung der bisher gültigen Impfreihenfolge könnten auch die meisten Todesfälle vermieden und insgesamt die meisten Lebensjahre in der Bevölkerung gewonnen werden, sagte Mertens.

Die Länder haben es selbst in der Hand, die Impfreihenfolge auf Basis der am Vortag geänderten Impfverordnung sowie den Empfehlungen der Impfkommission zu bestimmen. Beispielsweise in Baden-Württemberg können seit Wochenbeginn nun auch das pädagogische Personal in Schulen und Kitas, viele medizinisch Beschäftigte und Menschen mit einer geistigen Behinderung Termine in Impfzentren vereinbaren - nicht aber Patienten mit Krebs oder anderen schweren Vorerkrankungen.

Bereits bisher war vorgesehen, dass über 70-Jährige in Gruppe zwei geimpft werden - und Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung, nicht ruhendem Krebs, chronischen Lungen-, Leber- oder Nierenkrankheiten, schwerer Diabetes, Adipositas sowie Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen zuhause. Auch Polizisten, Angehörige bestimmter Gesundheitsberufe sowie Menschen, die in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften untergebracht sind, zählen zur Gruppe zwei.

Mit der jüngsten Änderungen sind nun auch die Grundschullehrkräfte sowie die Erzieherinnen und Erzieher dazugekommen. Zwar liegen mit dem Vakzin von Astrazeneca hunderttausende Impfdosen bei den Ländern auf Halde, die nun eingesetzt werden können. Dennoch ist der Impfstoff weiterhin so knapp, dass nun weiter entschieden werden muss, wer auch innerhalb der Gruppe zwei zuerst geimpft wird. Vor Gruppe zwei waren - und sind teils noch - die Hochbetagten über 80, Pflegebedürftige und Pflegekräfte in Heimen, Beschäftigte ambulanter Pflegedienste, auf Intensivstationen und Rettungssanitäter an der Reihe.

RKI: Schüler "eher nicht Motor" der Pandemie

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist der hoch umstrittenen Frage nach dem Beitrag von Schulen zur Pandemie in Deutschland nachgegangen. Eine Analyse von Meldedaten und Studien lege nahe, dass Schülerinnen und Schüler "eher nicht als 'Motor'" eine größere Rolle spielten. Aber auch bei ihnen komme es zu Übertragungen und Ausbrüche müssten verhindert werden. Lehrkräfte spielten "eine vielleicht wichtigere Rolle" als Schüler, heißt es. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten RKI-Online-Publikation hervor.

Schulausbrüche stehen demnach in engem Zusammenhang mit der Inzidenz (Fallzahlen pro 100 000 Einwohner) in der Bevölkerung. "Auftretende Ausbrüche sind im Regelfall im beobachteten Zeitraum klein und etwa die Hälfte beschränkt sich auf die Jahrgänge oder Klassen", stellten die Wissenschaftler fest. Größere Ausbrüche - in einem Fall mit 55 Fällen - kämen zwar vor, seien aber "insgesamt ein seltenes Ereignis".

Der Hauptfokus der Untersuchung lag auf Ausbrüchen, die zwischen Anfang August und Mitte Dezember ans RKI gemeldet wurden, also zwischen Ende der Sommerferien in ersten Bundesländern und dem Beginn des verschärften bundesweiten Lockdowns.

Als auffällig beschreiben die Wissenschaftler einen weiteren linearen Anstieg der Schulausbrüche auch nach Beginn des Lockdown light Ende 2020. Diese gingen vor allem auf die jüngeren Altersgruppen zurück. "Dies deutet daraufhin, dass auch unter jüngeren Altersgruppen Transmissionen (Anm: Übertragungen) im Schulsetting stattfinden."

Grundsätzlich seien alle Altersgruppen und Lehrkräfte in Schulausbrüchen vertreten, hieß es weiter. Das höchste relative Risiko, darin involviert zu sein, hätten Lehrkräfte. Es sei anzunehmen, dass deren Kontaktmuster sich von dem der Schüler unterscheidet, etwa durch Begegnungen im Kollegium und mit Eltern.

Bedenken muss man bei der Untersuchung, dass die Autoren vor allem auf Meldedaten blicken, die auf laborbestätigten Corona-Fällen beruhen. Sie weisen selbst auf eine Reihe von damit verbundenen Einschränkungen hin: Insbesondere Grundschüler wiesen relativ häufig keine Symptome auf oder der Beginn der Erkrankung lasse sich schwer zuordnen. Möglicherweise werde eine "größere Anzahl" asymptomatischer Infizierter verpasst und die Größe von Ausbrüchen unterschätzt. Anhand einer großen österreichischen Studie könne aber angenommen werden, "dass dieser Fehler vermutlich nicht substanziell groß ist".

Die neuen Corona-Varianten, insbesondere die in Großbritannien entdeckte Mutante B.1.1.7 stellen den Autoren zufolge "neue Herausforderungen dar". Die leichtere Übertragbarkeit scheine auf alle Altersgruppen zuzutreffen. Schulen könnten dadurch möglicherweise eine größere Rolle beim Infektionsgeschehen spielen. Die Studie empfiehlt, dies bei Öffnungsüberlegungen zu beachten.

Der Berliner Virologe Christian Drosten hatte sich Anfang Februar zum wiederholten Mal zu der Frage geäußert, ob Kinder oder Schulen denn nun Treiber der Pandemie seien. Er appellierte, sich "von dieser blöden Idee" zu verabschieden, dass irgendeine Gruppe der spezielle Treiber des Geschehens sei. "Wir leisten alle den gleichen Beitrag zu diesem Problem", sagte der Charité-Experte.

RKI meldet 1662 mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 11 869 Corona-Neuinfektionen gemeldet - und damit 1662 mehr als genau vor einer Woche, am 18. Februar. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervor. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstagmorgen mit bundesweit 61,7 höher als am Vortag (59,3).

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 385 weitere Todesfälle verzeichnet. Das ist weniger als vor genau einer Woche: Damals hatte das RKI binnen eines Tages 10 207 Neuinfektionen und 534 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von Donnerstag, 03.10 Uhr, wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte vor vier Wochen, am 28. Januar, noch bei 98 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,98 (Vortag ebenfalls 0,98). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1,0, flaut das Infektionsgeschehen ab. Die RKI-Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 18.00 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Merkel derzeit gegen Vorteile für Geimpfte

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält es zum jetzigen Zeitpunkt nicht für sinnvoll, Einschränkungen nur für Geimpfte aufzuheben. Erst müsse geklärt sein, dass diese Menschen nicht mehr ansteckend seien, sagte Merkel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Solange die Zahl der Geimpften noch so viel kleiner ist als die derjenigen, die auf die Impfung warten, sollte der Staat beide Gruppen nicht unterschiedlich behandeln." Wenn es dagegen um private Vertragsverhältnisse gehe, könne sich der Staat wenig einmischen. Insgesamt müsse das Thema "breit" diskutiert werden, "ganz sicher auch im Parlament".

Merkel sagte: "Wenn wir genügend Menschen ein Impfangebot gemacht haben werden und sich einige partout nicht impfen lassen wollen, wird man überlegen müssen, ob es in bestimmten Bereichen Öffnungen und Zugänge nur für Geimpfte geben soll. Aber da sind wir noch nicht." Eine Impfpflicht schloss Merkel erneut aus. "Wir haben zugesagt, dass es keine Impfpflicht geben wird. Ich halte das bei der insgesamt hohen Impfbereitschaft auch nicht für notwendig." Es könne und müsse mit Argumenten geworben werden. Es gebe ausreichend Impfwillige, um eine Herdenimmunität zu erreichen.

Die Kanzlerin betonte, dass die "jetzigen Zustände" niemals zur Normalität erklärt werden dürften. "Unsere Normalität ist das Leben, das wir vor der Pandemie kannten. Die Einschränkungen sind Einschränkungen, und wieder frei leben zu können, wird kein Privileg sein, sondern das sind die im Grundgesetz festgeschriebenen Freiheitsrechte jedes Einzelnen."

Merkel sagte, sie teile die Ansicht von Gesundheitsminister Jens Spahn, dass es derzeit keinen Sinn habe, einen längerfristigen Lockerungsplan zu erstellen. "Wir müssen immer flexi­bel sein. Hätten wir vor Weih­nach­ten einen Lang­zeit­plan beschlos­sen, wäre er heute Maku­la­tur, weil wir die Rech­nung ohne die Muta­tio­nen gemacht hätten." Entscheidend sei immer, ob man die Kontrol­le über die Infek­ti­ons­la­ge habe. Dabei orientiere man sich an den gesetzlich festgelegten Inzidenzschwellenwerten.

Geschäfte könnten erst wieder öffnen, wenn ein Inzidenzwert von 35 erreicht worden sei, sagte Merkel. In einigen Landkreisen sei das geschafft. "Insge­samt aber rückt das durch das Vordrin­gen der Muta­tio­nen zurzeit wieder in größe­re Ferne."

Zur Impfkampagne sagte Merkel, sie bleibe bei ihrer Aussage, dass keine großen Fehler gemacht worden seien. Das Tempo werde sich bald beschleunigen. "Wir spre­chen im Augen­blick darüber, wie es logis­tisch gelingt, in einer Woche 7,5 bis 9,5 Millio­nen Dosen zu verimp­fen."

Bundesländer wollen bis April deutlich mehr impfen

Mit der Ankunft von mehr Impfstoff rechnen die Bundesländer bis Anfang April mit einem deutlichen Fortschritt bei den Impfungen gegen das Coronavirus. In mehreren Ländern könnten die Impfkapazitäten bis dahin verdoppelt werden, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Den Angaben zufolge begrenzten bisher insbesondere fehlende Impfstoffmengen die Immunisierung. Dagegen habe es ausreichend Personal gegeben.

Der Hersteller Biontech kündigte bis Ende März eine Gesamtmenge von mehr als 11,5 Millionen Impfdosen an. Von Moderna sollen bis dahin 1,8 Millionen Dosen an die Länder ausgeliefert werden. Hinzu kommen voraussichtlich rund 5,6 Millionen Dosen des Impfstoffs von Astra Zeneca. Insgesamt könnten also bis dahin knapp 19 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden sein.

Bayern meldete eine Kapazität von zuletzt rund 46 000 Impfungen am Tag. Sie soll angesichts der angekündigten Liefermengen bis April auf rund 111 000 ausgebaut werden. In Baden-Württemberg könnten theoretisch bis zu 60 000 Impfungen am Tag erfolgen; derzeit sind es 14 000 bis 19 000. Da aber bis Mitte März rund 450 000 Dosen des Impfstoffs von Astra Zeneca erwartet werden, geht man im Land von einer Steigerung aus.

Zuwächse bis hin zu einer Verdopplung oder gar Vervielfachung der Möglichkeiten sind nach Länderangaben auch in Bremen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein oder Thüringen möglich. In Niedersachsen etwa wurden zuletzt 17 000 Dosen am Tag gespritzt. Die Kapazität in den Impfzentren liege aber derzeit bei rund 20 000 Impfungen pro Tag, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. "Da ist durchaus noch Luft nach oben."

Zuletzt hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf ein höheres Impftempo in den Ländern gedrängt. Diese hätten Kapazitäten von bis zu 300 000 Impfungen am Tag gemeldet - im Moment fänden bis zu 150 000 am Tag statt, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in ZDF. Deswegen gehe er davon aus, "dass das jetzt auch deutlich hochgefahren wird". Jetzt sei Impfstoff da. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind bis einschließlich Dienstag 5,4 Millionen Impfdosen gespritzt worden.

Ärztepräsident Reinhardt fordert Massenimpfungen in Arztpraxen

Ärztepräsident Klaus Reinhardt dringt auf schnelle Massenimpfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte. "Das Ziel eines Impfangebots für alle Bürgerinnen und Bürger bis Ende September lässt sich nur dann erreichen, wenn wir möglichst bald mit Massenimpfungen in den Arztpraxen beginnen", sagt Reinhardt der Rheinischen Post (Donnerstagausgabe) laut Vorabbericht. Die Impfzentren der Kommunen könnten diese enorme Herausforderung allein nicht stemmen. Neben logistischen Aspekten böten Impfungen in den Praxen auch ganz praktische Vorteile: Besonders für hochbetagte Menschen seien Impfmöglichkeiten durch ihnen vertraute Ärzte eine große Erleichterung.

Tourismusbeauftragter rechnet mit Auslandsreisen in den Sommerferien

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, erwartet, dass trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr relativ problemlos Sommerferien im Ausland möglich sein werden. "Ich hoffe, dass bis Sommer die meisten Deutschen geimpft sind und auch ins Ausland verreisen können", sagte der CDU-Abgeordnete der Bild.

Er sehe keinen Grund, warum man beispielsweise nicht auf Mittelmeerinseln reisen könne, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert dort unter 35 liege. Bareiß warnte davor, Reisen unnötig schwer zu machen. "Wir können die Menschen ja nicht dauerhaft zu Hause festhalten."

Die 50er-Marke ist eines der Kriterien für die Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut. Seit Mitte August vergangenen Jahres gilt auf dieser Grundlage für Spanien mit den Balearen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. In Deutschland lag der Sieben-Tage-Wert am Mittwoch knapp unter 60.

Koalition plant bis zu 25 000 Euro Strafe für Impfvordrängler

Wer sich beim Impfen gegen das Coronavirus vordrängelt, soll nach dem Willen von Union und SPD künftig bis zu 25 000 Euro Strafe zahlen. Das sieht ein Änderungsantrag der Koalition für das Gesetz zur Fortgeltung der Regelungen über die epidemische Lage von nationaler Tragweite vor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete. Die Angaben wurden der Deutschen Presse-Agentur am Abend aus Fraktionskreisen bestätigt. Demnach war es die SPD, die auf eine solche Regelung drängte.

In den vergangenen Wochen waren mehrfach Fälle von Mandatsträgern und anderen bekannt geworden, die sich impfen ließen, obwohl sie noch gar nicht an der Reihe waren. Darunter waren Bürgermeister, Landräte, Geistliche, Feuerwehrleute und Polizisten. Solche Verstöße gegen die Impfverordnung sollen dem Bericht zufolge künftig als Ordnungswidrigkeit eingestuft und entsprechend geahndet werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Mitte Februar angekündigt, Sanktionen gegen Vordrängler zu prüfen. Er wies damals darauf hin, dass das Infektionsschutzgesetz bereits Sanktionen wie etwa Bußgelder kenne.

Erste Selbsttests erhalten Zulassung

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests erteilt. Das teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Diese Schnelltests können von Laien selbst durchgeführt werden. Bei allen drei Tests würden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen.

Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im ZDF-"Morgenmagazin" angekündigt, dass es die Selbsttests bald zu kaufen geben wird. Spahn rechnet damit, dass in den kommenden Wochen weitere Zulassungen folgen werden.

Spahn, der zuvor einen bundesweiten Start solcher Schnelltests ab dem 1. März in Aussicht gestellt hatte, betonte noch einmal, dass ein Start zum ursprünglich angestrebten Termin durchaus möglich gewesen wäre. Dann habe es aber Fragen aus den Bundesländern gegeben, auch dazu, wie die Tests mit weiteren Öffnungsschritten verzahnt werden könnten. Aus diesem Grund habe man sich entschlossen, beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März erst einmal diese Fragen zu klären. "Ich hätte gerne tatsächlich begonnen in der nächsten Woche mit mehr Testen", betonte Spahn. "Testen ist eine Chance." Und die Tests stünden jetzt auch zur Verfügung, das Angebot sei da.

Vor der Erteilung einer Sonderzulassung prüft das Bundesinstitut nicht nur das technische Funktionieren des Tests. Es geht auch um die Frage, ob der Test sicher von Laien angewendet werden kann. Dazu gehört unter anderem auch eine verständliche Bedienungsanleitung, hieß es im Vorfeld. Bei dem Bundesinstitut waren mit Stand 12. Februar fast 30 Anträge auf eine Sonderzulassung entsprechender Tests gestellt worden. Die Anträge werden nach damaligen Angaben mit höchster Priorität geprüft, um solche Schnelltests so schnell wie möglich verfügbar zu machen.

Schnelltest gelten neben den Impfungen als ein wichtiger Baustein bei der Eindämmung der Pandemie. Das Thema hat durch die rasante Ausbreitung der als noch ansteckender geltenden Corona-Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt worden war, sowie die erfolgten Öffnungsschritte bei Kitas und Schulen weiter an Bedeutung gewonnen.