In diesem Impfzentrum in Hamburg können täglich bis zu 7000 Menschen geimpft werden.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9762 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 369 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Samstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9164 Neuinfektionen und 490 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bundesweit bei 63,8 - und damit etwas höher als am Vortag (62,6).

Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt.

Den neuen Angaben zufolge starben 369 weitere Menschen. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 69.888. Insgesamt wurden bislang in mehr als 2,43 Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 1,08 (Vortag 1,05). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Modellrechnung: Millionen Bürger könnten schneller geimpft werden

Noch immer werden in Deutschland weniger Menschen geimpft als in manch anderen Ländern. Das Ziel der Bundesregierung, dass bis zum 21. September alle Impfwilligen ihre erste Spritze bekommen, ist deshalb noch in weiter Ferne. Modellrechnungen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung, die am Freitag veröffentlicht wurden, zeigen nun: Millionen Bürger könnten deutlich schneller gegen das Coronavirus geimpft werden, wenn die zulässigen Intervalle zwischen Erst- und Zweitimpfung voll ausgeschöpft und keine Impfdosen mehr für Zweitimpfungen zurückgelegt werden. Würde so verfahren, könnten bis Ostern mehr als zwei Millionen zusätzliche Erstimpfungen gespritzt werden - bei gleichbleibenden Liefermengen.

Bis zum Beginn der Sommerferien in den ersten Ländern am 21. Juni könnten sogar mehr als 7,5 Millionen zusätzliche Erstimpfungen stattfinden. Laut dem Modell könnten dann 58 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten. Im Unterschied dazu würden beim aktuellen Impfregime nur etwa 47 Prozent diesen Schutz bis zum Sommer bekommen, hieß es.

Mit dem Ansatz, die Intervalle zwischen den Impfungen auszureizen, könnten theoretisch vor allem in der aktuellen Anfangsphase mehr Menschen immunisiert werden, während nur wenige Impfdosen verfügbar sind. Der Zeitpunkt, zu dem der impfwillige Teil der Bevölkerung mit Vakzinen versorgt ist, würde sich damit allerdings kaum nach vorne verschieben, weil die zweiten Impfungen trotzdem verabreicht werden müssen.

In beiden Szenarien wurden nur die derzeit zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna sowie Astra Zeneca berücksichtigt - und zwar nach den bislang avisierten Liefermengen. Die Impfintervalle voll auszuschöpfen, wäre mit einem großen logistischen Unterfangen verbunden, weil sehr schnell deutlich höhere Kapazitäten in Impfzentren und Arztpraxen aufgebaut werden müssten.

Dringend nötig sei eine weitere Aufstockung der Impfkapazitäten, sagte der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung, Dominik von Stillfried. Dies werde noch dringender, wenn weitere Impfstoffe zugelassen werden - insbesondere der Hersteller Johnson & Johnson sowie Curevac.

Am Mittwoch hatte das Zentralinstitut vorgerechnet, dass 50 000 der bundesweit rund 75 000 Arztpraxen täglich jeweils 20 Impfstoffdosen verabreichen könnten - und dadurch mit bis zu fünf Millionen Impfungen in der Woche zügig zur Immunisierung der Bevölkerung beitragen. Noch ist in Deutschland allerdings nicht genügend Impfstoff vorrätig, um die Arztpraxen flächendeckend zu versorgen.

Impfkommission plant aktualisierte Empfehlung zu Astra-Zeneca-Vakzin

Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) will ihre Empfehlung zum Impfstoff des Herstellers Astra Zeneca überdenken. Es werde "sehr bald zu einer neuen, aktualisierten Empfehlung kommen", sagte der Chef der Kommission, Thomas Mertens, am Freitagabend im ZDF-"heute journal".

Die Stiko hatte - anders als die EU-Arzneimittelbehörde EMA - den Impfstoff vorerst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen, weil Daten zur Wirkung bei Älteren fehlen. Das Vakzin trifft bei vielen Menschen auf Vorbehalte. "Das Ganze ist irgendwie schlecht gelaufen", räumte Mertens ein.

Er rechtfertigte aber die Stiko-Entscheidung mit einer dünnen Datenlage. "Wir hatten die Daten, die wir hatten und haben auf der Basis dieser Daten die Empfehlung gegeben. Aber wir haben nie den Impfstoff kritisiert. Wir haben nur kritisiert, dass die Datenlage für die Altersgruppe über 65 nicht gut oder nicht ausreichend war." Ansonsten sei der Impfstoff "sehr gut" und er werde "jetzt durch hinzukommende neue Daten noch besser in der Einschätzung", betonte Mertens.

Spahn und Wieler: Schnelltests können bestehende Maßnahmen nicht ersetzen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler haben am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland informiert.

Spahn sagte, man könne erste Erfolge verzeichnen. Den Bewohnerinnen und Bewohner von Pflege- und Altenheimen seien mehrheitlich ein Impfangebot gemacht worden, die meisten Senioren hätten dieses Angebot angenommen. Die Mehrheit der über 80-Jährigen sei nun geimpft mit der Folge, dass sich das überproportionale Infektionsgeschehen in dieser Altersgruppe dem Durchschnitt annähere. Er gehe davon aus, dass es weiter sinken werde, sagte der Gesundheitsminister weiter. Die Strategie, besonders vulnerable Gruppen zuerst zu impfen, gehe auf. "Es ist aufwändiger, es dauert länger, aber es rettet Leben", sagte Spahn.

Die Impfkampagne nehme weiter an Fahrt auf. In den letzten beiden Tagen sei mit 160.000 Impfungen am Tag ein neuer Höchstwert erreicht worden. "Noch liegt aber zu viel Impfstoff im Kühlschrank", stellte der CDU-Politiker fest. Der nächste Schritt sei es nun, die Konzepte so zu gestalten, dass auch flächendeckend in Arztpraxen geimpft werden könne. Das sei eine komplexe Aufgabe, sagte Spahn, da eine entsprechende Logistik erst aufgebaut beziehungsweise angepasst werden müsse. "Impfen ebnet den Weg aus der Pandemie, es wird gleichwohl kein Spaziergang", mahnte Spahn.

Auch das verstärkte Testen könne helfen, mit dem Virus zu leben. Es seien deutlich mehr Tests verfügbar als zuvor, sagte Spahn. Diese Schnelltests könnten Sicherheit geben für bestimmte Situationen, wie Familientreffen oder auch Konzert- und Restaurantbesuche. "Selbsttests müssten ein selbstverständlicher Teil unseres Alltags werden", so der Bundesgesundheitsminister. Selbsttests gäben eine zusätzliche, aber keine 100-prozentige Sicherheit. Deshalb blieben PCR-Tests aber weiterhin der Goldstandard. Das Zusammenspiel aus Vorsicht, Impfen und Testen sei der Weg aus der Pandemie.

RKI-Chef Wieler bestätigte die grundsätzlich positive Einschätzung. "Die Maßnahmen wirken. Wir können gemeinsam viel erreichen." Impfungen seien das "mächtigste Werkzeug" im Kampf gegen die Pandemie. Er warnte aber auch vor überzogenem Optimismus. Im Moment stagnieren die Fallzahlen Wieler zufolge, gehen aber nicht weiter zurück. Auch gebe es regionale Unterschiede in der Entwicklung der Infektionen. Besorgniserregend sei, dass sich die Virus-Mutante B.1.1.7 rasch ausbreite, in allen Altersgruppen. Er sehe "deutliche Signale einer Trendumkehr". Umso wichtiger sei es, die Maßnahmen weiter konsequent umzusetzen. "Ansonsten steuern wir in eine dritte Welle hinein."

Auch breit verfügbare Schnelltests können Wieler zufolge nur eine Ergänzung der bisherigen Maßnahmen sein, kein Ersatz. Selbsttests könnten dabei helfen, Infektionen öfter und schneller als bisher zu entdecken. Aber, so Wieler, ein negatives Testergebnis sei nicht zu 100 Prozent sicher. Darum sei Vorsicht weiterhin geboten. "Das letzte Frühjahr dieser Pandemie - lassen Sie es uns klug nutzen."