Medienberichten zufolge möchte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Grundsatz an den geltenden Corona-Einschränkungen festhalten. Sie plädiere für eine Verlängerung bis zum 1. März. Das berichten Spiegel und Bild. Die Bild beruft sich dabei auch auf ein vorläufiges Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz, zu der Kanzlerin Merkel für Mittwoch ins Kanzleramt geladen hat. Das Papier liegt auch der SZ vor. Es handelt sich dabei aber lediglich um einen Entwurf. Ein Datum, bis zu dem der Lockdown verlängert werden soll, wird nicht genannt. Stattdessen findet sich darin der Satz: "Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum XXX März [sic] verlängern."

Dem Spiegel zufolge ist die Bundeskanzlerin auch gegen die zuletzt diskutierte Teilöffnung von Schulen und Kitas vor dem 1. März. Die Kultusminister der Länder hatten sich zuvor dafür ausgesprochen, alle Klassen ab dem 15. Februar wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gemäß den Vorschriften des jeweiligen Landes zu schicken, etwa in den Wechsel- oder Präsenzunterricht. Sollten weitere Lockerungen möglich sein, sollten diese bis Ostern gemäß des bereits beschlossenen Stufenplans erfolgen.

Sachsen will Grundschulen und Kitas öffnen

Sachsen will Grundschulen und Kitas vom kommenden Montag an in einem eingeschränkten Betrieb wieder öffnen. Für Grundschüler soll jedoch die Schulbesuchspflicht vorerst aufgehoben werden, kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden an. Eltern könnten damit selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Im Interesse der Kinder und auch der Familien habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Die Hygienemaßnahmen würden weiter hochgehalten. Die Regelung soll sachsenweit gelten - auch für jene Landkreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit noch bei mehr als 100 liegt.

Eingeschränkter Regelbetrieb für Grundschulen und Kitas bedeutet die strikte Trennung von Gruppen und Klassen mit festen Bezugspersonen. "Die Kinder sollen auch außerhalb der Gruppen- und Klassenräume auf dem Gelände der Einrichtung nicht aufeinander treffen", hieß es. Eine entsprechende Regelung gab es bereits beim Lockdown im Frühjahr 2020.

Hans und Tschentscher gegen Lockerungen

Vor den Bund-Länder-Beratungen zu Corona am Mittwoch mehren sich die Warnungen vor verfrühten oder unkoordinierten Lockerungen der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung. Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist bislang bis zum 14. Februar befristet. Am Mittwoch wollen der Bund und die Bundesländer bei einer Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten, wie es dann weitergeht.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich eindringlich für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen und seine Amtskollegen sowie die Kanzlerin zu einem abgestimmten Vorgehen zur Vermeidung einer dritten Corona-Welle aufgerufen. Auf die Frage, ob die Ministerpräsidentenkonferenz den Lockdown verlängern sollte, sagt Tschentscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Ja, unbedingt." Öffnungsschritte dürfe es erst geben, wenn der Einfluss der Mutanten auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden könne. Das sei derzeit noch nicht der Fall.

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat vor den Bund-Länder-Beratungen vor voreiligen Lockerungen gewarnt. "Momentan sind die Zahlen für große Lockerungen nach wie vor zu hoch. Wir müssen dringend noch weiter runter mit den Neuinfektionen, um auch gegen die gefährlichen Virus-Mutanten gewappnet zu sein", sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Es wäre "ein Fehler, jetzt einfach wieder zu öffnen, nur weil ein bestimmtes Datum erreicht ist". Am Mittwoch gehe es um einen Perspektivplan für die kommenden Monate, was bei welchem Infektionsgeschehen wieder möglich sein werde.

Der Städte- und Gemeindebund hat vor einem immer lauteren "Wunschkonzert" gewarnt: "Es vergeht derzeit kein Tag, an dem nicht bestimmte Gruppen und Organisationen neue Forderungen stellen, die aus ihrer jeweiligen Sicht ganz besonders wichtig sind", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Alle Gruppen, die im Lockdown Nachteile erleiden, fordern immer mehr und bessere Leistungen, ohne dass die Leistungsfähigkeit des Staates und der spätere Ausgleich auch nur erwähnt werden."

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hingegen hat mangels Perspektiven zum Ende des Lockdowns von drohendem Arbeitsplatzabbau gesprochen. Es sei "kurz vor zwölf", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei aus Sicht der Arbeitgeber nicht nachvollziehbar, die Maßnahmen fortzuführen, "ohne endlich ein klares und regelbasiertes Öffnungsszenario zu erkennen", das eine breite Mehrheit auch mittrage. Den Unternehmen fehle daher der Planungshorizont. "Und viele Unternehmen haben den Punkt bereits erreicht, an dem sie Beschäftigung abbauen müssen, viele stehen kurz davor", warnte er.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals seit drei Monaten unter 75

Erstmals seit mehr als drei Monaten liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 75. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen am frühen Morgen zunächst mit 72,8 an, schränkte dann aber später ein, dass rund 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen fehlten. Der Wert sei daher um 0,8 zu niedrig, liege aber immer noch unter 75. Die fehlenden Daten aus NRW würden am morgigen Mittwoch berücksichtigt. Das RKI hat seine Meldung mit einem entsprechenden Hinweis versehen.

Die Zahl sinkt seit mehreren Wochen. Ihren Höchstwert hatte die Sieben-Tage-Inzidenz am 22. Dezember mit 197,6 Fällen pro 100 000 Einwohner. Unter die Schwelle von 100 war sie vor zwölf Tagen gerutscht. Das politische Ziel ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von langfristig unter 50.

Binnen eines Tages meldeten die deutschen Gesundheitsämter dem RKI 3379 Corona-Neuinfektionen. Außerdem wurden 481 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6114 Neuinfektionen und 861 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 291 924 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 09.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 481 auf 62 156. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 057 300 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 0,94 (Vortag 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Stichprobe: Hannover meldet "deutlich zweistelligen Anteil" von Virus-Mutante

Die Region Hannover meldet einen deutlichen Anstieg an Corona-Infektionen mit den Virus-Mutanten. Man habe 74 Positivproben untersucht und bei 32 von ihnen die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Mutante B.1.1.7 festgestellt, teilt das Gesundheitsamt mit. "Wir müssen also annehmen, dass sich der Anteil der Mutationen deutlich im zweistelligen Prozentbereich bewegt", sagt Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region Hannover.

Das Robert-Koch-Institut hatte am Freitag geschätzt, dass der Anteil bei 5,8 Prozent lag. Es wird aber mit einer raschen Ausbreitung der ansteckenderen Virus-Mutanten gerechnet.

Gutachten: NRW-Deal mit van Laack verstieß "grob" gegen Vergaberecht

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet steht wegen eines millionenschweren Schutzkittel-Auftrags seiner NRW-Landesregierung weiter in der Kritik. Ein Rechtsgutachten im Auftrag der SPD hält die Vergabe des Auftrags an die Modefirma van Laack für nicht rechtmäßig. Eine Koblenzer Anwaltskanzlei kommt zu dem Schluss, dass bei der Vergabe "grob gegen die herrschenden Vorschriften des Vergaberechtes verstoßen" worden sei. "Eine Rechtfertigung, das Vergabeverfahren derart intransparent und mit nur einem Unternehmen zu führen, besteht nicht", heißt es in dem Ende Dezember fertiggestellten vierseitigen Gutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte die Welt berichtet.

Der Auftrag über Schutzausrüstung in der Corona-Pandemie aus dem vergangenen April hatte einen Umfang von 38,5 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer. Das Geschäft hatte Kritik geweckt, nachdem bekannt wurde, dass der Kontakt zu van Laack über den Sohn von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zustande kam. Johannes "Joe" Laschet ist Mode-Blogger und seit Jahren mit van Laack im Geschäft.

Mit den vergaberechtlichen Grundsätzen - auch in der Corona-Pandemie - sei es nicht vereinbar, einen Auftrag dieses Volumens ohne Berücksichtigung weiterer möglicher Angebote zu vergeben, heißt es in dem Gutachten. Das Transparenzgebot verlange eine nachvollziehbare Auswahl an Unternehmen, die zu Vertragsverhandlungen aufgefordert würden. Verhandlungen mit nur einem Unternehmen seien nur gerechtfertigt, wenn feststehe, dass nur dieses in der Lage sei, den Auftrag zu erfüllen. Das sei im Fall van Laack nicht ersichtlich. Überdies stellten Schutzkittel "keine neuartige Produktart" dar. "Es gab auch vor der Pandemie das Bedürfnis, solche Kittel zu beschaffen." Es sei also davon auszugehen, dass der Regierung entsprechende Bezugsquellen bekannt gewesen oder die notwendigen Informationen leicht zu beschaffen seien.

Laschet weist Kritik an dem Geschäft zurück. Zu Beginn der Pandemie habe es kaum Schutzkleidung und Masken gegeben. Die Landesregierung hatte den Auftrag mit einer Notlage und einem Runderlass begründet, der Aufträge ohne Ausschreibung sowie Verhandlungen mit nur einem Unternehmen erlaube.

Verwaltungsgerichtshof kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die coronabedingte nächtliche Ausgangssperre gekippt. Nach dem am Montag veröffentlichten Beschluss muss die Vorschrift in der Corona-Verordnung, die Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis fünf Uhr vorsieht, außer Vollzug gesetzt worden. Zum letzten Mal findet sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Anwendung. Damit war der Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen erfolgreich.

Der 1. Senat argumentiert, die Landesregelung habe zuletzt die gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. Nach dem Infektionsschutzgesetz seien Ausgangsbeschränkungen nur möglich, wenn ihr Unterlassen zu irgendwelchen Nachteilen in der Pandemiebekämpfung führe. Sie kämen nur dann in Betracht, wenn der Verzicht auf Ausgangsbeschränkungen - auch unter Berücksichtigung aller anderen ergriffenen Maßnahmen - zu einer wesentlichen Verschlechterung des Infektionsgeschehens führe.

Zudem müsse die Landesregierung prüfen, ob diese Ausgangsbeschränkungen landesweit angeordnet werden müssten oder ob differenziertere, am regionalen Infektionsgeschehen orientierte Regelungen in Betracht kämen. Den gesetzlichen Anforderungen habe das Land zuletzt - anders als Ende Dezember und Mitte Januar, als Eilanträge erfolglos blieben - nicht mehr entsprochen.

Karliczek stellt Leitfaden für Schulöffnungen vor

Schulen können einem vom Bundesbildungsministerium geförderten Leitfaden zufolge auch in Zeiten der Corona-Pandemie geöffnet werden. Voraussetzung sei, dass alle im Leitfaden genannten Hygieneregeln streng befolgt würden. "Je länger der Zustand der geschlossenen Schulen andauert, umso mehr sehnen wir uns alle gemeinsam nach Nomalität", sagte Bildungsministerin Karliczek bei einer Pressekonferenz am Montag. Dennoch gelte es, weiter vorsichtig zu sein. Der neue Leitfaden spreche sich bewusst nicht explizit für oder gegen Schulöffnungen aus. Aber wenn sich die Politik in der gegenwärtigen Situation wieder für eine Öffnung entscheide, sei es wichtig, einen Leitfaden zur Hand zu haben, der auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen basiere.

Der Leitfaden sieht unter anderem vor, dass Kontakte bei einem mäßigen Infektionsgeschehen auf eine festgelegte Gruppe beschränkt sein sollen und die Interaktion mit weiteren Gruppen ausgeschlossen bleiben soll. Bei einem hohen Infektionsgeschehen soll der Unterricht zudem gestaffelt beginnen, Schüler und Lehrer sollen eine OP-Maske tragen. Ist das Infektionsgeschehen sehr hoch, soll Wechselunterricht stattfinden, die Klassen sollen halbiert werden. Zudem gibt es Empfehlungen zum Lüften von Räumen, Maßnahmen im Musikunterricht sowie einen klaren Umgang mit erkälteten Schülern und Verdachtsfällen. Sportunterricht wird demnach befürwortet, weil die positiven gesundheitlichen Wirkungen zumindest unter bestimmten Voraussetzungen überwiegen.

Der Leitfaden wurde unter Mitwirkung von 36 Fachgesellschaften erarbeitet und vom Bildungsministerium gefördert. 40 Studien wurden demnach ausgewertet. Die wissenschaftliche Leitung lag bei Eva Rehfuess, Leiterin des Lehrstuhls für Public Health der LMU München.

Wann Schulen geöffnet werden, bleibt allerdings auch mit den Handlungsempfehlungen eine politische Frage. Bund und Länder wollen sich am Mittwoch treffen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu diskutieren. Die Situation an den Schulen wird dabei aller Voraussicht nach ein größeres Thema werden. Am Wochenende hatte Karliczek gesagt, dass eine Öffnung der Schulen wegen der allgemeinen Infektionslage vermutlich vorerst nur in Ausnahmefällen möglich sein dürfte.

Spahn und Söder dämpfen Hoffnung auf baldige Lockerungen

Sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben zwei Tage vor dem neuerlichen Treffen zwischen Bund und Ländern die Hoffnungen auf Lockerung der Corona-Eindämmungsmaßnahmen gedämpft. Am Mittwoch wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder treffen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten.

Spahn sagte in der ARD-Sendung "Anne Will": "Alle wünschen sich einen Sechs-Monats-Plan, aber den kann es halt in dieser Dynamik, in dieser Pandemie nicht geben." Es gehe nur "Zug um Zug". Den Menschen in Deutschland stünden noch einige harte und schwere Wochen bevor. Es werde weiterhin notwendig sein, die konkreten Maßnahmen immer wieder anzupassen, so Spahn weiter. "Ich weiß, alle haben eine Sehnsucht nach irgendetwas, das dann hält für sechs oder zwölf Monate. Aber das geht nicht. Das Virus ist zu dynamisch. Die Lage verändert sich zu sehr", sagte der CDU-Politiker.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zeigte in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" Verständnis für die Corona-Müdigkeit vieler Menschen. "Das Auf-Sicht-Fahren nervt. Aber das Auf-Sicht-Fahren ist das einzige, was wirklich hilft. Denn der Herausforderer, vor dem wir stehen - Corona -, hält sich null an Termine, die wir setzen." Söder zeigte sich aber zuversichtlich, dass beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch über Perspektiven zur Lockerung des Lockdowns gesprochen werden könne. "Wie und wie lange und in welchem Umfang, das muss man noch diskutieren." Er betonte, dass es wichtig sei, kleinere Signale zu setzen, beispielsweise bei Frisören. Aber auch hier mahnte Söder zur Vorsicht: "Alles vernünftig Schritt für Schritt."